Adıyaman'ın simgelerinden biri olan tarihi Cendere Köprüsü'nün çevre düzenleme ve rekreasyon projesi toplantısı, Vali Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Roma mimarisinin muhteşem bir anıtsal örneği olan ve 2 bin yıllık geçmişi bulunan Cendere Köprüsü'nün tarihsel dokusunun korunarak alanda uygulanacak proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Proje kapsamında, köprünün tarihi değerine zarar vermeden çevresinin düzenlenmesi ve bölgenin turistik çekim merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak : PHA