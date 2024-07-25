Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından finanse edilen ve Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kırsalda Hayata Dönüş: Kooperatif Hareketi ile Kırsal Toplulukların Yeniden Yapılandırılması ve Adıyaman İlinde Arıcılık ve Bal Üretimi İçin Uygulamalı Çiftçi Okulu" projesi kapsamında arıcılarımıza malzeme dağıtımı yapıldı.

Proje kapsamında, 100 adet oksalik asit buharlaştırma aleti ve 100 kg oksalik asit arıcılara teslim edildi. Dağıtım töreni, Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği üretim tesisinde gerçekleştirildi. Törene, İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, şube müdürleri, Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı ve birçok arıcı katıldı.

Bu proje ile kırsal kesimdeki arıcıların desteklenmesi, arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bal üretiminin artırılması hedefleniyor. İl Müdürü Nurettin Kıyas, törende yaptığı konuşmada, "Bu tür projelerle kırsal kesimdeki üreticilerimize destek olmayı ve arıcılık faaliyetlerini daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz. FAO'nun desteği ile hayata geçirdiğimiz bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Proje, arıcıların üretim süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları azaltmayı ve daha verimli bir üretim yapmalarını sağlamayı hedefliyor. Bu bağlamda, dağıtılan oksalik asit buharlaştırma aletleri ve oksalik asit, arıcıların varroa paraziti ile mücadele etmelerinde önemli bir rol oynayacak.

Kaynak : PHA