CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Manavgat Belediyesi’ne yönelik soruşturmayla ilgili sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine 2 muhakkik görevlendirdiğini duyurdu. Özel, partisinin temiz belediyecilik anlayışından taviz vermeyeceğini ve adil yargı sürecinin işletilmesini talep etti.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Manavgat Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Özgür Özel, konunun titizlikle incelenmesi için partisi içinde iki muhakkik görevlendirdiğini duyurdu.

"İncelemeler sonucunda, CHP'nin temiz, sosyal belediyecilik anlayışını zedeleyen herhangi bir olumsuzluğa en tavizsiz şekilde yaklaşılacağından kimsenin şüphesi olmasın” diyen Özel, CHP’nin suça bulaşanları koruyan siyaset anlayışını reddettiğini vurguladı. Özel, “Somut delillere dayalı olarak suça bulaştığı ispatlanan kim varsa, Partimizde barınması mümkün olmayacağı gibi, en ağır şekilde cezalandırılmasının da takipçisi oluruz” dedi.

Genel Başkanımız Özgür Özel:“Ferdi Zeyrek’in eşi o acılı haliyle Başsavcı’ya dedi ki; ‘Ferdi yalvarıyordu size, teslim ettiği yolsuzluk dosyaları emanetimiz olsun…’Ama biliyoruz ki, dünya kadar pisliğe bulaşsan da AK Partiliysen soruşturulmazsın. CHP’liysen soruşturma üstüne… pic.twitter.com/CSWCbzDDkP— CHP ???????? (@herkesicinCHP) July 4, 2025

Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarına yönelik 107 gündür devam eden soruşturmalarda hiçbir yolsuzluk delili bulunamadığını hatırlatan Özel, onur mücadelesinin Manavgat’taki bir görüntüyle lekelenmesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Konunun tüm yönleriyle tetkik edileceğini ve en kısa sürede kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.

ADİL YARGI TALEBİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’deki soruşturma da dahil olmak üzere tüm süreçlerde adil ve tarafsız yargı mekanizmasının işletilmesi gerektiğini vurguladı. “Adil ve şeffaf yargılama sonucunda suçu ispatlananlar cezasını çekmeli, ancak hiçbir delil olmadan tutuklu bulunanlar tahliye edilmelidir. Talebimiz, her yerde ve herkes için bağımsız ve tarafsız yargı sürecinin yürütülmesidir” diye konuştu.