İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Haziran-4 Temmuz 2025 tarihleri arasında 12 ilde çıkan 65 orman yangınıyla ilgili 44 şüphelinin gözaltına alındığını, 10’unun tutuklandığını, 6’sının adli kontrolle serbest bırakıldığını duyurdu. Yangınların çoğu kıvılcım ve dikkatsizlikten kaynaklandığını belirten Bakan Yerlikaya, vatandaşları temkinli olmaya çağırdı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da 26 Haziran-4 Temmuz 2025 tarihleri arasında 12 ilde meydana gelen 65 orman yangınıyla ilgili adli süreçlere dair bilgi verdi. Yangınlarla bağlantılı olarak 44 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 10’u tutuklandığı ve 6’sının adli kontrol şartıyla, 13’ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldığını 15 şüphelinin adli işlemleri ise devam ettiğini duyurdu.

Yangınların büyük çoğunluğunun kıvılcım, dikkatsizlik ve kontrolsüz ateş yakma gibi nedenlerden kaynaklandığı belirlendiğini kaydeden Bakan Yerlikya, yangınlar ve adli süreçlerle ilgili de bilgi verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1941196466141192352

İzmir-Aliağa Bozköy: 26 Haziran’da bahçe temizliği sırasında yakılan ateşin ormana sıçramasıyla çıkan yangın aynı gün söndürüldü. Gözaltına alınan 6 şüpheliden M.E. tutuklandı, diğerleri (İ.B., E.İ., S.İ., R.E., L.N.) serbest bırakıldı.

Sakarya-Taraklı Hacıyakup: 27 Haziran’da tarla sürme sırasında çıkan yangın 2 günde söndürüldü. R.N., Y.N., N.İ. gözaltına alındı; 2’si adli kontrolle, 1’i serbest bırakıldı

İzmir-Bornova Yakaköy: 27 Haziran’da kaynak ve spiral makinesi kıvılcımlarından çıkan yangın aynı gün söndürüldü. 5 şüpheliden (N.N., L.B., E.Ü., E.K., R.N.) 3’ü tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Manisa-Akhisar Musaca: 28 Haziran’da arı kovanı temizliği için yakılan ateşin ormana sıçramasıyla başlayan yangın devam ediyor. D.A. adlı şüpheli tutuklandı

Balıkesir-Havran Halıca: 28-29 Haziran’da kaynak makinesi kıvılcımlarından çıkan yangın söndürüldü. M.N. adlı şüpheli serbest bırakıldı.

Balıkesir-Bigadiç Çamköy: 26 Haziran’da tarladan ormana sıçrayan yangın aynı gün söndürüldü. İ.Ç., A.Ç., F.I. adlı şüpheliler serbest bırakıldı.

Balıkesir-Altıeylül Gökçeören: 1 Temmuz’da biçerdöver kıvılcımlarından çıkan yangın söndürüldü. M.T. adlı şüpheli tutuklandı.

Kütahya-Gediz Yenikent: 1-2 Temmuz’da biçerdöver kıvılcımlarından çıkan yangın söndürüldü. R.A. adlı şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bursa-Mustafa Kemalpaşa Alacaat: 1-2 Temmuz’da orman kesim çalışması sırasında çıkan yangında 9 şüphelinin adli işlemleri sürüyor.

İzmir-Buca Zafer: 3 Temmuz’da kaynak makinesi kıvılcımlarından çıkan yangın söndürüldü. N.I., S.R., Y.N., B.N. adlı 4 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Uşak-Eşme Balabancı: 3 Temmuz’da balya makinesi kıvılcımlarından çıkan yangın söndürüldü. R.S. ve B.S. adlı şüpheliler tutuklandı.

Kahramanmaraş-Pazarcık Karabıyık: 3 Temmuz’da piknik ateşinden çıkan yangın söndürüldü. M.N. adlı şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Eskişehir-Seyitgazi Bardakçı: 4 Temmuz’da orman kesim çalışması sırasında çıkan yangında 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Mersin-Mut Hisarköy: 3 Temmuz’da elektrik direğinden çıktığı değerlendirilen yangın söndürüldü. 1 şüpheli serbest bırakıldı.

Kırklareli-Merkez Karıncak: 3 Temmuz’da yangın çıkış noktasında yakalanan A.S. ve D.Ç. serbest bırakıldı.

İstanbul-Silivri Çanta Balan: 3 Temmuz’da kaynak makinesi kıvılcımlarından çıkan yangın söndürüldü. V.S. ve N.K.B. adlı şüpheliler tutuklandı.

Özellikle sıcak yaz günlerinde orman yangınlarına karşı vatandaşların daha temkinli ve dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, yangınların büyük bir kısmının insan kaynaklı olduğunu altını çizerek, “Yeşil Vatan’ımızı korumak için herkesin duyarlı olması büyük önem taşıyor. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun” dedi.

Yangınlara karşı mücadele eden ekiplere teşekkür eden Yerlikaya, adli soruşturmaların titizlikle sürdürüleceğini ifade etti.