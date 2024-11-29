Korkmaz, depremin ardından birçok işlemin ertelendiğini ve şu an bu birikmiş işlerin yılsonu itibarıyla birleşerek büyük bir yoğunluk oluşturduğunu belirtti. Depremin hemen ardından birçok meslektaşının memleketi terk ettiğini hatırlatan Korkmaz, bu durumun iş yükünü daha da artırdığını vurguladı.

Korkmaz, "Deprem sonrasında ertelenen işler ve yılsonunun gelmesiyle işler birikmiş durumda. Ticaretin ve hayatın devam ettiği bu dönemde mali müşavirler ciddi bir iş yüküyle karşı karşıya. Eğer mücbir sebep hali yarın sona ererse, mali müşavirler büyük zorluklar yaşayacak" dedi.

Mali müşavirlerin yaşadığı sıkıntıların sadece artan iş yüküyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda enflasyon ve depremin getirdiği ekonomik zorlukların da meslek mensuplarını etkilediğini belirten Korkmaz, "Kimi arkadaşlarımız konteynerlerde çalışmaya devam ediyor, biz de aynı şekilde zorluklar yaşıyoruz. Bu iş yükünü kaldırmak oldukça zor. Mücbir sebep halinin en az üç ay daha uzatılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sayede meslek mensuplarımız ticaret hayatlarını daha rahat sürdürebilirler" ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA