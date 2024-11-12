29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası münasebetiyle gerçekleşen ziyarette, Kızılay’ın bölgedeki çalışmaları ve gönüllü faaliyetler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Kaymakam Soysal, ziyaretlerinden dolayı Kızılay Kahta Şube Başkanı Tevfik Sivil ve ekibine teşekkür ederek, tüm Kızılay gönüllülerinin haftasını kutladı. Soysal, “Kızılay’ın üstlendiği önemli görevler, toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde büyük katkı sağlıyor. Bu vesileyle Kızılay’ın emek veren tüm gönüllülerine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Kızılay gönüllülerinin afet durumlarında ve toplum sağlığını korumada oynadıkları hayati rol de vurgulanarak, Kızılay’ın bölgedeki faaliyetlerinin genişletilmesi adına iş birliği olanakları üzerinde duruldu.

Kaynak : PHA