Bu yeni sistemin Aralık ayında aktif hale getirileceğini belirten Bakan Uraloğlu, sistemin Türkiye’nin sivil havacılık altyapısına önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti.

Yerli ve Milli Teknolojilerle Hava Trafiği Yönetimi

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin havacılık sektöründe bağımsız ve yerli teknolojilerle önemli adımlar attığını belirtti. Gaziantep Havalimanı’nda kurulumu tamamlanan MGR (Sivil Gözetim Radarı), hava trafik kontrolörlerinin trafiği daha etkin yönetmesine olanak tanıyor. Hava trafiği güvenliğini artıracak olan bu radarın yanı sıra, Çok Amaçlı Radar Ekranı (ÇARE) sistemi de ülke genelinde 40’tan fazla havalimanında hizmet veriyor.

Bu yeni teknolojilerle Türkiye’nin sivil havacılık alanında daha güvenli, çevre dostu ve sürdürülebilir bir altyapıya sahip olacağını vurgulayan Uraloğlu, “Yerel mühendislerimizin geliştirdiği bu sistem, Türkiye’yi havacılık alanında dışa bağımlılıktan kurtaracak ve gelecekteki projeler için önemli bir örnek oluşturacak” dedi.

“Dış Hatlarda 349 Noktaya Ulaşacağız”

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye’nin havacılık sektöründe büyük bir atılım gerçekleştirdiğini belirterek, 2025 yılı sonuna kadar dış hatlarda uçuş noktası sayısını 349’a çıkaracaklarını ifade etti. Uraloğlu, “Ülkemiz bugün iç hatlarda 58 noktaya, dış hatlarda ise 131 ülkede 347 farklı noktaya ulaşıyor. Yeni eklenen seferlerle yıl sonunda dış hat uçuş sayımızı artıracağız” diye konuştu.

Son 22 yılda yapılan yatırımların havacılık sektörüne olan katkısına değinen Uraloğlu, bugüne kadar 32 yeni havalimanının inşa edildiğini vurguladı ve “Son yıllarda havacılığa yapılan bu dev yatırımlarla Türkiye, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden biri haline geldi” dedi.

Yapay Zeka ile Daha Çevre Dostu Bir Hava Trafiği

Bakan Uraloğlu, yapay zekanın havacılık sektörüne getirdiği yeniliklerden de söz etti. Uçakların bakım süreçlerini optimize ederek arızaların önceden tespit edilmesinin mümkün olduğunu belirten Uraloğlu, büyük veri analizleri ile hava trafiği yönetiminin daha verimli ve çevre dostu bir hale getirileceğini ifade etti. Ayrıca, yapay zeka destekli sistemlerle uçakların ömrünün uzatılması ve bakım maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Uraloğlu, “Yapay zeka sayesinde hava trafiği yönetiminde emisyonlar azaltılarak sürdürülebilir bir havacılık sektörü oluşturulacak” dedi.

Dijitalleşmede Yerli ve Milli Çözümler: İRADE ve ÇARE Sistemleri

Bakan Uraloğlu, yerli olarak geliştirilen İnteraktif Radar Analiz ve Data Ekranı (İRADE) sisteminin, havalimanlarındaki meteorolojik veriler, ATIS bilgisi ve radar görüntülerini tek ekranda topladığını ve bunun havacılık alanında önemli bir yenilik olduğunu belirtti. Sistemin İstanbul Atatürk ve Çukurova havalimanlarında kullanılmaya başlandığını, önümüzdeki dönemde ise Dalaman Havalimanı’nda devreye alınacağını duyurdu. Yine yerli mühendisler tarafından geliştirilen ÇARE sistemi de Türkiye’de 40’tan fazla havalimanında hizmet veriyor.

“Hedef: En Geniş Dijital Altyapıya Sahip Olmak”

Sivil havacılıkta dijitalleşmenin önemini vurgulayan Uraloğlu, Türkiye’nin Kurumsal Dönüşüm Modeli (KDM) ile dijital altyapısını daha ileriye taşıyacaklarını ifade etti. ICAO regülasyonlarına uygun geliştirilen bu modelin, emniyet ve verimlilik sağlamasının yanı sıra, yenilikçi ve sürdürülebilir bir altyapı sunduğunu belirtti. Ayrıca, OLS/CNS yazılımıyla havaalanı çevresinde emniyetin sağlanarak, olası engellerin haritalara otomatik olarak yansıtıldığını aktardı.

Siber Güvenlik ve Teknolojik Bağımsızlık Vurgusu

Yapay zeka teknolojilerinin siber güvenlikte önemine dikkat çeken Uraloğlu, yerli yazılım ve cihazlarla Türkiye’nin güvenliğinin sağlandığını belirtti. Uraloğlu, “Ülkemizin siber güvenliği için yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz Avcı, Azad, Kasırga, Atmaca ve Kule adlı yapay zeka uygulamalarını kullanıyoruz. Uçuş operasyonlarında da tamamen yerli ve milli yazılımlarımızla hizmet veriyoruz” dedi.

Türkiye’nin coğrafi avantajını daha verimli kullanarak havacılık sektöründe dijitalleşme ve yerli teknoloji kullanımıyla güçlü adımlar attığını belirten Uraloğlu, yeni projelerin sivil havacılıkta ülkeyi dünya liderleri arasına taşıyacağını söyledi.

Kaynak : PHA