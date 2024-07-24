Kayaönü'ne bağlı Afet Evleri Mahallesi'nde 2006 yılından beri değişen hiçbir şey olmadığını belirten Muhtar Hüseyin Rahatsız, mahalle sakinlerinin ciddi altyapı ve ulaşım sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Muhtar Hüseyin Rahatsız, "2006'da nasıl kurulduysa, 2024'te de aynı. Ne yolu yapılmış ne altyapısı var. Yazın tozdan, kışın çamurdan geçilmiyor. Kanalizasyon depomuz mahalleye kötü koku yayıyor. Başvurular yaptım, dilekçeler yazdım ama hiçbir önlem alınmadı. 6 Şubat depreminden bu yana 3.000 nüfuslu mahallemize ulaşım sağlanamıyor. 4,5 aydır çalmadığım kapı kalmadı," dedi.

Mahalledeki kadınların işe giderken köpek saldırısına uğradığını, sarhoşların tacizlerine maruz kaldıklarını belirten Hüseyin Rahatsız, "Bu sorunların çözülmesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep ettim ama hiçbir yanıt almadım. 3.000'den fazla nüfusu olan mahallemizde ulaşım ve yol sorunları çok büyük. Okula taşımayla giden 150-200 öğrencimiz var. Bu öğrencilerin psikolojileri bozuluyor, ders yerine mahallede yaşanan sıkıntıları anlatıyorlar. Burada bir okul yapılması için yeterli alanımız var, sağlık ocağımız yok. Mahalle sakinleri sağlık hizmeti almak için Altınşehir ve Karapınar'a gitmek zorunda kalıyor. Yetkililerden mahallemize sahip çıkmalarını ve gereken önlemleri almalarını istiyoruz," diyerek mağduriyetlerini dile getirdi.

Kaynak : PHA