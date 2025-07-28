Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi hazırlık toplantısında yaptığı konuşmada, 2026-2027 yıllarını kapsayan görüşmelerin uzlaşma içinde sonuçlandırılmasını hedeflediklerini belirtti. Bakan Işıkhan, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını iyileştirmek için sendikalarla ortak çalışma vurgusu yaptı.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi hazırlık toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantının ilk oturumunda konuşan Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan, yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği sürecin önemine dikkat çekti.

Sendikaları sosyal taraf değil, sosyal ortak olarak gördüklerini vurgulayan Bakan Işıkhan, “Ülkemizin refahını artırmak ve kamu görevlilerimizin haklarını korumak için sendikalarımızla birlikte çalışıyoruz. 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi’ni, tüm tarafları memnun edecek şekilde, uzlaşma içinde sonuçlandırmayı hedefliyoruz” dedi.

EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELERE UYUM

Işıkhan, küresel ekonomik dalgalanmalar ve geçmişte yaşanan pandemi gibi krizlerin Türkiye’yi etkilediğini, ancak hükümetin bu süreçlerde kamu çalışanlarını desteklediğini belirtti.

https://twitter.com/isikhanvedat/status/1949746205455434169

7. Dönem’de kamu görevlilerine yüzde 130 kümülatif zam yapıldığını, en düşük memur maaşının 50 bin 503 TL’ye ulaştığını belirten Bakan Işıkhan, sendikalaşma oranının yüzde 76,88’e yükseldiğini vurguladı. Bakan Işıkhan, yeni dönemde uzlaşmacı bir yaklaşımla kamu çalışanlarının haklarını iyileştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Işıkhan, AK Parti hükümetleri döneminde kamu personel rejiminde köklü adımlar atıldığını ifade etti. Kamuda başörtüsü yasağının kaldırılması, sözleşmeli personelin ve alt işveren statüsündeki işçilerin kadroya geçirilmesi gibi sorunların çözüldüğünü kaydeden Bakan, bu kazanımların kamu çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.

Toplantıya Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, KESK temsilcileri ve hizmet kollarındaki yetkili sendika başkanları katıldı.

Görüşmelerin maaş zamları, özlük hakları ve sosyal yardımları kapsayacak şekilde Ağustos boyunca devam etmesi planlandı.

Hatırlanacağı gibi Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2026-2027 toplu sözleşme tekliflerini kamuoyuyla şöyle paylaşmıştı. Müzakerelerin bu teklifler üzerinde değerlendirilmesi bekleniyor.