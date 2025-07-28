Avrupa Birliği'nin Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi düzenlemelerinde avantajlı adımlar atmasının ardından Bulgaristan da önemli bir değişikliğe gitti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bulgaristan Turizm Bakanı Miroslav Borşoş, 15 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren yeni vize uygulamasıyla Türk turistlere yönelik daha uzun süreli ve kolaylaştırılmış vizeler sunulacağını duyurdu.

Borşoş, Bakanlar Kurulu’nda düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Yeni uygulama kapsamında artık 3 aylık ve 6 aylık vizelere ek olarak, bir yıl, üç yıl ve beş yıl geçerli turist vizeleri de verilebilecek. Bu uzun süreli vizeler, daha önceki vizelerinde herhangi bir ihlal yaşamamış Türk vatandaşları için geçerli olacak” dedi.

TURİZMDE İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Bakan Borşoş, bu yeni yaklaşımın özellikle turizm sektöründe Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilişkileri olumlu etkileyeceğini vurguladı. “Vize süresinin ve geçerlilik süresinin artması, hem seyahat edenler hem de iki ülke arasındaki turizm iş birliği açısından büyük avantaj sağlayacak. Bu yeni sistemle vizeler daha hızlı ve kolay verilebilecek, konaklama süresi de uzayacak” ifadelerini kullandı.

TÜRK TURİST SAYISINDA YÜZDE 60 ARTIŞ

Bakan Borşoş ayrıca, 2025 yılının belirli bir döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Türk turist sayısında %60’lık bir artış yaşandığını açıkladı. “Bu dikkat çekici bir büyüme. Türk pazarı bizim için son derece önemli ve bu büyümenin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini öngörüyoruz. Yaz sezonunun ilk verileri de oldukça olumlu” dedi.

YENİ VİZE REJİMİNİN DETAYLARI

Uygulama Başlangıç Tarihi: 15 Temmuz 2025

Yeni Vize Türleri: 1 yıl, 3 yıl ve 5 yıl süreli turist vizeleri

Koşul: Daha önceki vizelerinde herhangi bir kural ihlali yapmamış olmak

Amaç: Vize işlemlerini hızlandırmak, turizmi teşvik etmek, ikili ilişkileri güçlendirmek

Bu adım, Bulgaristan’ın Türk turistleri ülkeye daha fazla çekme ve turizm gelirlerini artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Uygulamanın, önümüzdeki dönemde iki ülke arasında hem ekonomik hem de kültürel bağların daha da güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.