Ülke genelinde yapılan ölçümlerde en yüksek sıcaklık, 27 Haziran’da Şırnak’ın Cizre ilçesinde 49,1 derece olarak kayıtlara geçti. Bu sıcaklık, Türkiye’de yılın en yüksek sıcaklığı olarak dikkat çekti. Şırnak’ın Silopi ilçesinde 48,9 derece, Mardin’in Nusaybin ilçesi ile Siirt’in Kurtalan ilçesinde ise 48 derece ölçüldü.

Sıcaklık rekorlarının kırıldığı iller arasında Şırnak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Eskişehir, Batman, Aydın, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Karabük, Bilecik, Manisa, Kilis, Malatya, Elazığ, Karaman, Hatay, Kütahya, İzmir, Uşak, Balıkesir, Mersin, Bingöl, Kastamonu, Zonguldak, Denizli, Bartın, Muğla, Sakarya, Antalya, Edirne, Burdur, Afyonkarahisar, Tunceli, Erzincan, Bolu, Konya, Bursa, Isparta, Ankara, Adana, Çanakkale, Kayseri, Kocaeli ve Erzurum da yer aldı.

Özellikle gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siperli istasyonlarda yapılan ölçümler, sıcaklığın birçok bölgede kritik eşiğin üzerine çıktığını gösterdi. Uzmanlar, yüksek sıcaklıkların sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunurken, vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğini vurguluyor.

Öte yandan gece sıcaklıklarının 20 derecenin altına düşmemesi nedeniyle, Türkiye genelinde “tropikal gece” olarak adlandırılan iklimsel durumlar yaşanıyor. Bu durum, özellikle büyükşehirlerde vatandaşların uyku kalitesini de olumsuz etkiliyor.

Türkiye’nin bu sıcaklık değerleriyle Avrupa'nın birçok bölgesinden daha sıcak olduğu belirtilirken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: ANKARA/TEKHA (Tek Haber Ajansı)