Cenaze töreninin ilk gününde Kahta Belediyesi tarafından 5.000 kişilik yemek ikram edildi. Katılımcılar için tören alanında sıcak çorba dağıtımı yapılırken, mezarlık bölgesinde de ikram çadırları kuruldu.

Tören Alanlarında Yoğun Koordinasyon

Kahta Belediyesi ve Kahta Kaymakamlığı, cenaze sürecinin sorunsuz ilerlemesi için geniş kapsamlı bir organizasyon gerçekleştirdi.

Belediye personeli, törenlerin düzenlendiği alanlarda görev aldı.

Mezarlık ve taziye evinde misafirlerin tüm ihtiyaçları karşılandı.

Taziye evine gelen vatandaşlar için yemek ve çeşitli ikramlar hazırlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için önlem aldı.

Kahta Belediyesi ve Kaymakamlık: "Vefa Borcumuzu Ödüyoruz"

Kahta Belediyesi ve Kahta Kaymakamlığı yetkilileri, Kahtalı Mıçe’nin yalnızca Kahta ve Adıyaman için değil, tüm Türkiye için önemli bir sanatçı olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Sanatçımız Kahtalı Mıçe, yıllarca Kahta’nın ve Adıyaman’ın adını tüm Türkiye’ye duyurdu. Bugün onu ebediyete uğurlarken, ona olan vefa borcumuzu ödemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Cenaze törenine katılan misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kahtalı Mıçe’nin hatırası, Kahta’da her zaman yaşayacaktır.”

Emniyet Müdürlüğü Seferber Oldu

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cenaze sürecinde büyük bir titizlikle güvenlik önlemleri aldı.

Cenaze ve defin işlemlerinde ekipler aktif görev yaptı.

Anma programı boyunca asayiş önlemleri sağlandı.

Bu anlamlı veda, Kahtalı Mıçe’nin ne kadar büyük bir sevgi ve saygı gördüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kahta Kaymakamlığı ve Kahta Belediyesi, sanatçının hatırasının Kahta’nın ve Adıyaman’ın kültürel mirasında daima yaşayacağını vurguladı.

Kaynak : PHA