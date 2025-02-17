"HÜDA-PAR’ın da Türk Bayrağıyla Sorunu Var"

Mansur Yavaş, 27 Nisan 2023 tarihinde Tekirdağ’da Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan ile katıldığı bir mitingde yaptığı konuşmayı yeniden gündeme taşıyarak, HÜDA-PAR’ın Türkiye’nin birliğine ve bütünlüğüne yönelik tutumunu sorguladı.

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu sözleri söyledim diye PKK'nın görüşleri belli, Türk bayrağıyla problemi var. HÜDA-PAR'ın da Türk bayrağıyla problemi var. ‘Türkiye bayrağı’ diyelim, özerklik istiyorlar, federasyon istiyorlar. Hepsi bu görüşte. Genel başkanları televizyona çıktı, ‘Yemin edecek misiniz?’ deyince, o şerefli Atatürk’ün Meclisi’ne ‘Evet, edeceğim’ demedi, ‘Bir bakacağız’ dedi. Ne işin var o zaman o Meclis’te? Kimle kimin mücadele ettiğini görün. Gerçekler budur.”

"HÜDA-PAR’IN Tavrı Kabul Edilemez"

Mansur Yavaş, HÜDA-PAR’ın Meclis’te yer almasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin değerleri konusunda net bir tutum sergilemediğini ve bu durumun halk tarafından sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Yavaş’ın paylaşımı, HÜDA-PAR’ın Türkiye’nin üniter yapısı, bayrak ve anayasa ile ilgili tutumuna yönelik süregelen eleştirileri yeniden gündeme getirdi.

Meclis’e Yönelik Sert Eleştiri

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, HÜDA-PAR Genel Başkanı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki duruşunu da sert bir dille eleştirdi.

"Eğer ‘evet’ demeyeceksen, Meclis’te ne işin var?"

Yavaş’ın bu çıkışı, HÜDA-PAR’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki varlığına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

HÜDA-PAR’DAN Gelen Bildiri Ve Tartışmalar

HÜDA-PAR’ın Diyarbakır’da düzenlediği çalıştayda, Kürt meselesinin çözümü için yeni anayasa ve Meclis üzerinden bir süreç yürütülmesi gerektiği vurgulanmıştı. Çalıştay sonuç bildirgesine hükümete yakın çevrelerden ve muhalefetten sert tepkiler gelmişti.

HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam, eleştirilere yönelik yaptığı açıklamada, çalıştayın devletin toplumuyla barışmasını amaçladığını ancak statükocuların buna engel olduğunu öne sürmüştü.

Ancak Mansur Yavaş, HÜDA-PAR’ın ulusal değerlere yönelik tutumunu net şekilde ortaya koyması gerektiğini savunarak, özellikle Türk bayrağına ve üniter yapıya karşı tavrının kamuoyunda tartışılması gerektiğini vurguladı.

HÜDA-PAR ve Yavaş Arasında Sert Tartışma

Mansur Yavaş’ın HÜDA-PAR’a yönelik tepkisi, siyasi arenada büyük yankı uyandırdı.

HÜDA-PAR’ın Türkiye’nin ulusal sembollerine ve Meclis’e bakış açısı tekrar tartışma konusu oldu.

Yavaş, HÜDA-PAR’ın Türk bayrağı ve üniter yapı konusundaki tutumunu eleştirerek, hükümetin bu konuda net bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA

Kaynak: rss