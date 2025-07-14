45 dereceyi aşan sıcaklık enerji sistemini zorladı

Olay, öğle saatlerinde Kahta ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hava sıcaklığının 45 dereceye kadar yükseldiği ilçede klimaların yoğun kullanımı ve artan elektrik talebi trafolarda ısınmaya neden oldu. Bu durum Kahta Kaymakamlığı binası yanındaki trafoda patlamaya yol açtı.



Yangına kısa sürede müdahale edildi

Patlamanın ardından çıkan yangın çevrede paniğe neden olurken, olay yerine hızla sağlık, polis ve Kahta Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.



Enerji kesintisi yaşandı

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangının nedeninin büyük olasılıkla trafonun aşırı ısınması olduğu belirtilirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı açıklandı. Ancak bölgedeki bazı mahallelerde geçici süreli enerji kesintisi yaşandığı bildirildi.

Kaynak : PHA