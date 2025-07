‘Milletimizin cesareti darbeyi yerle bir etti’

FETÖ’nün planlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dirayeti ve milletin kararlılığıyla bertaraf edildiğini belirten Resul Kurt, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“15 Temmuz gecesi, FETÖ’cü hainlerin devleti ele geçirme girişimi; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliği, milletimizin cesareti ve Allah’ın yardımıyla bozulmuştur. O gece bu millet, tankların önüne yatarak, gökyüzünü aydınlatan sela sesleriyle demokrasimize olan inancını dünyaya haykırmıştır.”



‘Türkiye sadece bir coğrafya değil, bir ruh ve bir inançtır’

O karanlık gecede Adıyamanlıların da sergilediği duruşa özellikle vurgu yapan Kurt, “Türkiye sadece sınırlarla çizili bir coğrafya değil; ortak bir irade, ortak bir ruh ve ortak bir inançtır” dedi:



“Adıyamanlı hemşehrilerimiz başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarımız, 15 Temmuz gecesi ortaya koydukları destansı duruşla, Türkiye'nin asıl gücünün toprağında değil, yüreğinde olduğunu gösterdi.”



‘Türkiye Yüzyılı, 15 Temmuz’un iradesi üzerine kuruldu’

Resul Kurt, 15 Temmuz’un ardından şekillenen yeni dönemi, Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel taşı olarak değerlendirdi:



“Milletimizin iradesiyle inşa edilen Türkiye Yüzyılı, 15 Temmuz gecesi yazılan demokrasi destanının mirasıdır. O gece ortaya konan birlik, beraberlik ve iman; bugünkü güçlü Türkiye’nin en sağlam zeminidir.”



‘Demokrasiye sahip çıkmak bir gün değil, her gün görevimizdir’

Milletvekili Kurt, 15 Temmuz’un yıldönümünde sadece anmakla yetinilmeyeceğini, bu şuurun her gün taşınması gerektiğini belirtti:



“Demokrasiye sahip çıkmak, sadece yılda bir gün yapılan bir tören değil; her şartta ve her koşulda özgürlüğümüze, bağımsızlığımıza ve millî irademize sahip çıkmaktır. 15 Temmuz, bizim için bir sembol değil; bir şuurdur, bir duruştur.”



‘Şehitlerimize rahmet, gazilerimize minnet borçluyuz’

Açıklamasının sonunda 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden şehitleri ve gazileri saygıyla anan Doç. Dr. Resul Kurt, şu ifadelerle açıklamasını tamamladı:



“O gecenin kahramanlarını, başta Ömer Halisdemir olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Milletimizin iradesine kast eden her türlü vesayet girişimine karşı, dün olduğu gibi bugün de dimdik durmaya devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA