Kahta Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün ortaklaşa organize ettiği etkinlik, sporun önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla yapıldı.

"Etkinlikte Kaymakam Soysal da Pedal Çevirdi"

Mevlana Ortaokulu önünde başlayan etkinlikte, Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, protokol üyeleriyle birlikte öğrencilerle pedal çevirdi. Katılımcılar, Filistin Caddesi güzergahını izleyerek Kahta Kaymakamlığı bahçesine kadar süren bu keyifli etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Yol boyunca güvenliği sağlamak amacıyla kolluk kuvvetleri de görev yaptı.

"Sporun Sağlık İçin Önemi Vurgulandı"

Etkinlik sonrasında açıklamalarda bulunan Kaymakam Soysal, sporun fiziksel ve zihinsel sağlığa katkısına dikkat çekerek, gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları için spora teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Kaymakam Soysal, "Spor, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığın temel unsurlarından biridir. Gençlerimizi spora teşvik etmek, onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmanın en etkili yollarından biridir. Bundan sonraki süreçlerde de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

"Farkındalık Amaçlı Etkinlik"

Etkinlikte herhangi bir yarış düzenlenmeyerek, katılımcılar arasında spor sevgisini pekiştirmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak amaçlandı. Organizasyon sonrasında öğrencilere çeşitli yiyecek ikramları yapıldı.

"Gençlerin Katılımı Dikkat Çekti"

Bisiklet sürme etkinliğine Kaymakam Muhammed Üsame Soysal’ın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Özgür Sefa Sezer, İlçe Jandarma Komutanı Abdülkadir Ceran, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Bayram, Şube Müdürü Mehmet İnce, kurum amirleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Organizasyon, gençler arasında sporun önemini vurgulayan önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak : PHA