Özellikle temizlik personeli yetersizliği ve okullarda yaşanan hijyen eksikliği tartışmaları sürerken, Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, il genelindeki okullarda başlattığı temizlik çalışmalarına hız kazandırdı.

"Bir Ayda 120 Okulda Hijyen Sağlandı"

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, haftada ortalama 30 okulda genel temizlik gerçekleştirerek, bir ay içinde 120 okulda hijyen sağladı. Temizlik çalışmaları kapsamında sınıflardan lavabolara, koridorlardan okul bahçelerine kadar detaylı bir temizlik işlemi yürütülüyor. Ayrıca okullardan gelen talepler doğrultusunda rutin temizlik işlemleri de periyodik olarak devam ediyor.

"70 Kişilik Ekiple Tam Kadro Çalışma"

Temizlik çalışmalarını yürüten ekiplerin başında bulunan Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Batur, okullarda hijyen sorununun çözümü için belediyenin 70 kişilik bir ekip ve 6 araçlık filoyla çalışmalara hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Batur, “Öğrencilerimizin daha hijyenik ve sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmesi için her gün sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere’nin de bu konuda hassasiyeti büyük” dedi.

"Öğrencilerimizin Eli Değdiği Her Yeri Temizliyoruz"

Müdür Batur, temizlik çalışmalarının detaylarına dair şu bilgileri paylaştı: “Sabahın erken saatlerinde okullara giderek tüm sınıf, lavabo, koridor ve bahçeleri temizliyoruz. Öğrencilerimizin hijyenik olmayan ortamlarda bulunmaması için büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Camlardan sıralara, yerlerden kapılara kadar çocuklarımızın ellerinin değdiği her noktayı temizliyoruz.”

"Hijyen Sorunu Türkiye Genelinde Gündemde"

Türkiye genelinde okullarda yaşanan hijyen sorunları ve temizlik personeli yetersizliği son dönemde birçok yerde tartışma konusu olmuş durumda. Birçok okulda, özellikle büyük şehirlerde, temizlik personelinin yetersiz olması nedeniyle öğrencilere yeterli hijyen ortamı sağlanamıyor. Pek çok veli, bu duruma dikkat çekerek, daha fazla personelin görevlendirilmesi gerektiğini dile getiriyor. Çeşitli medya organlarında da sık sık okullardaki hijyen sorunlarına dikkat çekiliyor.

Adıyaman Belediyesi’nin başlattığı bu temizlik çalışmaları, Türkiye genelinde yaşanan bu önemli soruna yerel yönetimlerin çözüm üretme çabasının bir örneği olarak öne çıkıyor.

Adıyaman Belediyesi, temizlik personeli eksikliği ve hijyen sorunlarının en çok hissedildiği okullarda düzenli temizlik çalışmalarını yürütmeye devam ederek, öğrencilerin sağlıklı ortamlarda eğitim görmesini hedefliyor. Okullardan gelen talepler doğrultusunda ekipler çalışmalarını sürdüreceklerini belirtirken, veliler ve eğitim camiası bu çalışmaları takdirle karşılıyor.

Kaynak : PHA