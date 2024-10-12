"Gezen Sinema Aracı Kahta’da"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Gezen Sinema Aracı, açık havada sinema keyfi sunmak için Kahta’ya geldi. Etkinlik boyunca katılımcılar hem sinema izledi hem de müzik konseriyle unutulmaz bir akşam geçirdi. Özellikle güzel havanın da etkisiyle, etkinlik alanında büyük bir kalabalık oluştu. Sinema ve müzikseverler, açık havada kurulan sinema perdesinde film izlerken, sahnedeki müzisyenler de izleyicilere müzik ziyafeti sundu.

"Etkinlikte Kimler Yer Aldı?"

Etkinliğe, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal başta olmak üzere, Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Belediye Başkan Yardımcısı Bünyamin Balcı, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Sefa Sezer, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Tarık Çoban ve AK Parti İlçe Başkanı Gaffar Çelebi gibi protokol üyeleri katıldı. Ayrıca çok sayıda öğrenci ve vatandaş da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

"Sinema ve Müzik Bir Arada"

Sinema gösterisinin yanı sıra, etkinlikte müzik performansları da büyük beğeni topladı. Katılımcılar açık havada, müzik ve sinema eşliğinde keyifli vakit geçirdiler. Etkinlik boyunca kameralarla kaydedilen anlarda, hem gençlerin hem de ailelerin yüzlerindeki mutluluk dikkat çekti.

"Bölgeye Kültürel Katkı"

Bu tür kültürel etkinliklerin bölgeye ve halka moral verdiğini belirten yetkililer, Kahta’da bu tür organizasyonların devam edeceğini dile getirdi. Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, vatandaşların sosyal hayatına katkı sağlayacak bu tür etkinliklerin Kahta’da daha fazla yer almasını arzu ettiklerini ifade etti.

Kaynak : PHA