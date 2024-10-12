Belediyenin yaz boyunca sürdürdüğü açık hava sineması etkinlikleri, şehrin farklı noktalarında düzenlendi. Toplam 20 farklı bölgede kurulan açık hava sinema alanlarında, yaklaşık 15 bin çocuk sinema izleme keyfi yaşadı. Çocuklar, etkinlik boyunca belediyenin sunduğu patlamış mısır ve çeşitli ikramlarla sinema filmlerini izlerken, büyük bir mutluluk yaşadılar.

Belediyeden Yeni Etkinlikler Sözü

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, açık hava sinema etkinliklerinin özellikle deprem sonrası çocukların moral ve motivasyonuna önemli katkılar sağladığını belirtti. Hem çocuklara hem de ailelerine sosyal aktiviteler sunmanın önemine vurgu yapan belediye, şehrin farklı noktalarında düzenlenen bu tür etkinliklerle çocukların yüzlerinin güldüğünü dile getirdi.

Yetkililer, bu tür sosyal etkinliklerin devam edeceğinin altını çizerek, “Hemşehrilerimizin ve çocuklarımızın yüzünü güldürecek, keyifli anlar yaşatacak yeni etkinlikler planlıyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu şehirde yaşayan her çocuğumuza ve ailemize ulaşarak, benzer aktivitelerle onları mutlu etmeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Kaynak : PHA