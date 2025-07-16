Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an tilavetiyle başladı

Kahta Kaymakamlığı Meydanı’nda gerçekleştirilen program, saat 21.00 itibarıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Müftülük tarafından yapılan “Seccadeni al gel” çağrısına uyan vatandaşlar meydanda yatsı namazını birlikte kıldı.



Kaymakam Soysal: ‘15 Temmuz ihanetini unutmayacağız, unutturmayacağız’

Gecede konuşma yapan Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, 15 Temmuz 2016 gecesinin sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda milletin varlığına, iradesine ve demokrasisine kasteden karanlık bir ihanet teşebbüsü olduğunu vurguladı. Kaymakam Soysal konuşmasında şunları söyledi:



“15 Temmuz 2016 tarihinde, ülkemizi, milletimizi ve demokrasimizi yok etmek isteyen bir ihanet şebekesi harekete geçmiş; milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakâr millete doğrultarak bir darbe girişiminde bulunmuştur. Emirleri emir komuta zincirinden almayan, iradelerini FETÖ’nün başına teslim eden şer çetesi mensuplarının teşebbüsleri, milletimizin iradesi ve başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimizin kararlılığı karşısında başarısız olmuştur. 15 Temmuz ihanetini de unutmayacağız, unutturmayacağız. Vatanı ve milleti uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şifalar temenni ediyorum.”



Başkan Hallaç: ‘Bu milletin yazdığı destan nesilden nesile aktarılacaktır’

Programda konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ise 15 Temmuz gecesinin millet iradesiyle yazılmış bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti. Başkan Hallaç şu ifadeleri kullandı:



“15 Temmuz gecesi; kararlılığı, inancı ve vatan sevgisiyle ayağa kalkan milletimizin yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. O gece yazılan destan, nesilden nesile aktarılacak bir direniş örneğidir.”



Belgesel, müzik dinletisi, Cumhurbaşkanı’nın konuşması ve sela ile devam etti

Anma gecesi, 15 Temmuz’u anlatan film ve belgesel gösterimiyle devam etti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz’a ilişkin halka sesleniş konuşması dev ekrandan izlendi. İlahi ve müzik dinletileriyle manevi atmosferin pekiştirildiği gece, saatler 00.13’ü gösterdiğinde camilerden yükselen sela sesiyle doruğa ulaştı. Program tüm şehitler için yapılan dualarla sona erdi.



Protokol ve vatandaşlardan yoğun katılım

Geceye Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gafar Çelebi, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak : PHA