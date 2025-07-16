Adıyaman Valiliği’nin koordinasyonunda gerçekleşen etkinliklere yoğun katılım; şehitlik ziyareti, kortej yürüyüşü ve meydanda dualı anma gecesi düzenlendi



Şehitlik ziyaretiyle başladı, kortej yürüyüşüyle devam etti

Program sabah saatlerinde Adıyaman Şehitliği’nde başladı. Burada 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için dualar edildi. Şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı. Ardından vatandaşlar, öğrenciler, kamu personeli ve siyasi temsilciler ellerinde Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş güzergâhı boyunca vatandaşların yoğun ilgisi ve alkışları dikkat çekti. Kortej, Demokrasi Meydanı’na ulaştığında programın ikinci bölümü başladı.



Meydan etkinlikleri: Kur’an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon, ilahiler

Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen anma programında Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisi gerçekleştirildi. Ardından 15 Temmuz gecesini anlatan sinevizyon gösterimi sunuldu. Program boyunca sahnede okunan ilahiler ve yapılan dualar katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Etkinlikler sırasında vatandaşlara çeşitli ikramlar da yapıldı.



Kablan: ‘Bu milletin yazdığı destan unutulmayacak’

Anma programına katılan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, etkinlik boyunca vatandaşlarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Katıldığı programda bir konuşma yapan Kablan, 15 Temmuz’un Türkiye tarihinin en karanlık gecesi olduğunu ancak aynı zamanda milletin aydınlığa yürüdüğü bir zafer gecesi olarak da tarihe geçtiğini ifade etti:



“15 Temmuz gecesi bu milletin yazdığı destan, hiçbir zaman hafızalardan silinmeyecek. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi sunuyoruz. Bu anlamlı günde Adıyamanlı hemşehrilerimizle aynı ruhu paylaşmak bizim için büyük bir onurdur.”



AK Parti: ‘Milli birlik günlerinde halkla iç içe olacağız’

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı, 15 Temmuz gibi milli birlik ve beraberlik günlerinde halkla iç içe olmanın önemine vurgu yaptı. Açıklamada, bu ruhun diri tutulması ve her yıl aynı hassasiyetle anılması gerektiği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:



“Milletimizin iradesini çiğnemeye kalkanlara karşı nasıl kenetlendiğimizi, nasıl dimdik ayakta kaldığımızı her yıl hatırlamak ve hatırlatmak hepimizin sorumluluğudur. Bu bilinci gelecek nesillere aktarmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA