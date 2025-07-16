“Büyük Türk Devleti’nin Abdullah Öcalan’a ihtiyacı yoktur. Terörle mücadelede Öcalan’ın adı bile anılmamalıdır. Öcalan Kürtlerin temsilcisi değildir.”



‘Terörsüz Türkiye’ çağrısına destek, yönteme itiraz

İl Başkanı Alsan, açıklamasının başında terörsüz bir Türkiye hayalini paylaştı. Ancak bu hedefin yanlış aktörlerle yürütüldüğünü belirterek şöyle konuştu:



“Biz terörsüz Türkiye’yi tabii ki destekliyoruz. Terörün olmadığı bir ülkeyi hepimiz istiyoruz. Ancak bu sürecin muhataplarını yanlış buluyoruz. Terörsüz Türkiye için, hain bir katil olan Abdullah Öcalan’a Büyük Türk Devleti’nin ihtiyacı yoktur. PKK’ya kaptırdığımız evlatlarımızı kandıran bir şebekeye ihtiyaç yoktur.”



Alsan, terör örgütüyle yürütülen sürecin devleti zayıf gösterdiğini savunarak, geçmişte hükümetin terörle mücadelede sergilediği sert duruşun bugün neden değiştiğini sorguladı.



‘Genel Başkanımız 30 yıldır teröre asla gülmedi’

Partisinin ve Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun duruşuna da değinen Alsan, geçmişte Altılı Masa sürecinde yaşanan gelişmeleri hatırlattı:



“Bizim Genel Başkanımız, 30 yıllık siyasi hayatı boyunca ne teröre ne de terör seviciliğine yüz vermiştir. Altılı Masa’da, ‘masanın yedinci ayağı HADEP’ dediklerinde; DEM Parti bu masadayken Sayın Ağıralioğlu net bir duruş sergilemiş ve masadan kalkmıştır. O dönemde iktidar ve MHP milletvekilleri tarafından da bu duruş alkışlanmıştır. Ancak bugün, sürece itiraz ettiğimizde sanki terörden besleniyormuşuz gibi itham edilmek isteniyoruz. Buna asla izin vermeyiz.”



‘Tiyatro sahnesi gibi tören, devleti acziyete düşürdü’

PKK’nın silah bırakma törenine dair değerlendirmesinde Alsan, sert ifadeler kullandı:



“Bitmiş bir terör örgütüne 30 kalaşnikof yaktırarak, sünnet çocuğu gibi yüz kişiyi giydirip önlerine yüzlerce mikrofon koymakla devlet itibarı kazanmaz. Bu tiyatro, Türk Devleti’ni acziyete uğratmıştır. Türk devleti PKK’yla değil, PKK’nın ağababalarıyla bile baş edecek güçtedir. Biz böyle bilir, böyle inanırız.”



‘Öcalan Kürtleri temsil edemez, bu dayatma haysiyetsizliktir’

Abdullah Öcalan’ın süreçte temsil gücüyle öne çıkarılmasını kesin bir dille reddeden Alsan, şunları söyledi:



“PKK, Türk milletinin pazarlık yapabileceği bir örgüt değildir. Abdullah Öcalan kesinlikle Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Eli kanlı bir örgüt liderini Kürt halkının sesi gibi göstermek en hafif tabiriyle utanmazlıktır, haysiyetsizliktir. Kürt kardeşlerimiz kendi içlerinden temsilci çıkarabilecek şerefe, birikime sahiptir.”



‘Kürtlerle kardeşiz, aramıza fitne sokulmasına izin vermeyiz’

Toplumda Türk-Kürt ayrımı yapılmaya çalışıldığını ifade eden Alsan, Adıyaman’da birlik ve kardeşliğin güçlü olduğunu vurguladı:



“Biz Adıyaman’da Türküyle Kürdüyle mutlu, mesut yaşıyoruz. Düğünümüz, taziyemiz, bayramımız bir. Aramızda bir sorun yok. Zorla bir bozgun ortamı yaratmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Biz birbirimize düşmeyeceğiz. Kürt Türk kardeştir.”



‘Devletimizin yanındayız, ama yanlışın da karşısındayız’

Alsan, açıklamasının sonunda devlete ve millete bağlılıklarını vurguladı, ancak yanlış adımlara da sessiz kalmayacaklarını söyledi:



“Biz her zaman devletimizin yanındayız. Devlet ciddiyetini korumak gerekirse başımızla taşırız. Ama bu millete yanlış kişileri dokundurmaya çalışanlara da karşı dururuz. Bu süreç Türk milletinin vicdanında kabul görmemektedir. Ne Türk kardeşlerimiz ne Kürt kardeşlerimiz bu tiyatroyu kabul ediyor. Bunun karşılığını sandıkta görecekler.”

Kaynak : PHA