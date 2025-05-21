“Bu fuar, sadece alışveriş değil; dayanışmanın sembolüdür”

Giyim Fuarı’nın açılışına Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda esnaf katıldı.

Açılışta konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, fuarın amacını şu sözlerle ifade etti:

“Uygun fiyatlar ve geniş ürün yelpazesiyle yerli esnafımıza destek oluyoruz. Kahta’mızın ekonomik ve sosyal yapısının temel taşı olan esnafımıza her zaman sahip çıkacağız. Bu fuar, sadece alışveriş yapılan bir alan değil; birlik, beraberlik ve kalkınmanın somut bir adımıdır. Vatandaşlarımız burada hem ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayacak hem de kendi esnafına destek vermiş olacak.”

Geniş ürün yelpazesi, sıcak alışveriş ortamı

Ramazan Çarşısı’nda kurulan Giyim Fuarı, Kahta’nın çeşitli esnaflarının katılımıyla gerçekleşiyor. Etkinlikte; giyim, ayakkabı ve çeşitli aksesuarlar gibi ürünler uygun fiyatlarla satışa sunulurken, ziyaretçilere sıcak ve samimi bir alışveriş ortamı sağlanıyor.

Başkan Hallaç, sözlerini şu temenniyle tamamladı:

“Fuarımızın tüm esnafımıza ve halkımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum.”

5 Haziran’a kadar açık olacak fuar, tüm Kahta halkını ekonomik alışverişe ve yerel dayanışmaya davet ediyor.

Kaynak : PHA