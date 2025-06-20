Yeni Başkan Yardımcısı Enver Dinçer yaptığı ilk açıklamada, duyduğu memnuniyeti ve görev bilincini dile getirdi. Dinçer, “Böylesi önemli bir göreve atanmanın büyük bir onurunu yaşıyorum. Bu anlamda hem belediyemize hem de Kahta halkına en iyi hizmeti sunmak için elimden gelen gayreti göstereceğim. Belediye Başkanımız Mehmet Can Hallaç’ın bana duyduğu güven için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sorumluluğumun bilincindeyim ve bu görevi en güzel şekilde yerine getirmeye çalışacağım,” ifadelerini kullandı.

Belediye kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kahta Belediyesi’nin idari yapısını daha da güçlendirmek, hizmet kalitesini artırmak ve halk odaklı belediyecilik anlayışını pekiştirmek adına bu tür görev değişimlerinin devam edebileceği ifade edildi.

Yeni başkan yardımcısının önümüzdeki günlerde saha çalışmalarına aktif olarak katılması ve belediye projelerinde görev alması bekleniyor.

Kaynak : PHA