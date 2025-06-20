Adıyaman’da 34.960 Hak Sahibi Yeni Evlerine Kavuştu

Milletvekili Alkayış, Adıyaman’da yaşanan büyük yıkımın ardından güçlü bir dayanışma ve planlı çalışmalarla yeniden inşa sürecinin sürdürüldüğünü belirterek, bugüne kadar kent genelinde 34.960 hak sahibinin yeni konut ve iş yerlerine kavuştuğunu açıkladı.

“Her Anahtar Yeni Bir Umudun Sembolüdür”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın törende yaptığı “Yıl sonuna kadar 452 bin 983 bağımsız birimin hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor” şeklindeki açıklamasına dikkat çeken Alkayış, sürecin Türkiye genelinde kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Alkayış, “Türkiye genelinde bugün itibarıyla 250.000 bağımsız birim hak sahiplerine teslim edilmiş durumda. Adıyaman’da ise bugün çekilen kuralarla 3.554 konut ve 1.723 iş yeri olmak üzere toplam 5.277 bağımsız birim daha sahiplerini buldu. Böylece ilimiz genelinde şu ana kadar 34.960 aile yeni yuvalarına kavuşmuş oldu,” ifadelerini kullandı.

“Devletimiz Yaraları Sarmakla Yetinmedi, Geleceği İnşa Etti”

Adıyaman Milletvekili Alkayış, açıklamasının devamında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yalnızca deprem yaralarını sarmakla kalmamış, aynı zamanda şehirlerimizi daha güvenli ve yaşanabilir kılacak şekilde yeniden inşa etmiştir. Her teslim edilen anahtar sadece bir ev değil; aynı zamanda yeniden kurulan bir hayatın, bir umudun sembolüdür. Depremin acılarını unutmadan, vatandaşlarımızın geleceğini daha güçlü temeller üzerinde inşa etmeye devam ediyoruz.”

“Bu Sürecin Mimarı Cumhurbaşkanımıza Teşekkür Ediyoruz”

Törene Adıyaman Valisi, AK Parti milletvekilleri, il başkanı ve teşkilat mensuplarıyla birlikte katıldıklarını ifade eden Mustafa Alkayış, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu büyük sürecin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve süreci koordinasyonla yürüten tüm bakanlarımıza teşekkür ediyor, yeni yuvalarına kavuşan tüm hemşehrilerimize sağlık, huzur ve hayırlı bir ömür diliyorum.”

Kaynak : PHA