Başkan Anaç, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Bir eğitim-öğretim yılını daha geride bırakırken, ülkemizin her köşesinde büyük bir özveriyle görev yapan tüm öğretmenlerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Eğitim ve öğretimin gerçek lokomotifi olan siz değerli öğretmenlerimiz; türlü zorluklara rağmen vefakâr, fedakâr ve alın teriyle geleceğimizin teminatı olan öğrencilerinize ışık oldunuz, umut oldunuz, yol gösterici oldunuz.”

“Karnelerde Notların Ötesinde Emek ve Sabır Var”

Öğrencilerin karne sevinciyle birlikte öğretmenlerin yıl boyunca gösterdiği emeğe dikkat çeken Anaç, şunları kaydetti:

“Bugün, öğrencilerimizin ellerinde tuttukları karnelerde yalnızca notlar değil, aynı zamanda öğretmenlerimizin emeği, sabrı ve sevgisi vardır. Bu bilinçle tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, emeklerinin karşılığını bulacağı daha iyi bir eğitim sistemi için DEVA Partisi olarak mücadele etmeye devam edeceğimizi belirtiyorum.”

“Tüm Öğrencilerimizi Tebrik Ediyor, Mutlu Bir Tatil Diliyorum”

Anaç, öğrencilerin heyecanını paylaşarak şu dileklerde bulundu:

“Karnelerini alarak büyük bir heyecan yaşayan tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor; bolca dinlenecekleri, sevdikleriyle vakit geçirecekleri, doyasıya eğlenecekleri bir tatil geçirmelerini diliyorum. Hepiniz güzel bir tatili fazlasıyla hak ettiniz.”

“Eğitimde Adalet ve Kalite İçin Mücadelemiz Sürecek”

Açıklamasının sonunda eğitim camiasına seslenen DEVA Partisi Adıyaman İl Başkanı Anaç, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Eğitim camiamıza, tüm öğretmen ve öğrencilerimize gönüllerince geçirecekleri sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaz tatili diliyorum. Daha adil, erişilebilir ve kaliteli bir eğitim sistemi için DEVA Partisi olarak çözüm odaklı politikalar üretmeye devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA