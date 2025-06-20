Alsan: “Adil ve Erişilebilir Eğitim, Her Öğrencinin En Temel Hakkıdır”

“Karneler, Çocukların Çabaları Kadar Sistemin De Bir Göstergesidir”

Başkan Alsan, açıklamasında yalnızca öğrencilerin bireysel başarılarına değil, onları çevreleyen sosyal koşullara da dikkat çekti. Adıyaman’daki eğitim altyapısına değinen Alsan, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün karnelerini alan çocuklarımız yalnızca bireysel başarılarını değil, aynı zamanda yaşadıkları çevrenin sunduğu imkânları da taşıyorlar. Adıyaman’da hâlâ birçok köy okulunda yeterli öğretmen bulunmamakta, teknolojik altyapı eksikliği devam etmektedir. Karneler, çocukların çabalarının yanında sistemin ne kadar adil ve kapsayıcı olduğunu da gösterir.”

“Deprem Sonrası Eğitimde Yeniden Yapılanma Yetersiz Kaldı”

2023 depremlerinin ardından eğitim alanında yaşanan sıkıntıların hâlen giderilemediğini belirten Alsan, deprem sonrası süreçteki eksiklikleri şöyle dile getirdi:

“Deprem sonrası oluşan yapısal boşlukların giderilmesinde geç kalındı. Öğrencilerimiz çadırlarda, konteyner sınıflarda eğitim almaya zorlandı. Bu koşullarda alınan karne, sadece çocuğun değil iktidarın da karnesidir. Bizler bu yaraları sarmakla kalmamalı, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için uzun vadeli politikalar üretmeliyiz.”

“Eğitim Emekçilerine ve Velilere Minnet Borçluyuz”

Eğitimdeki yükün büyük bir kısmını velilerin ve öğretmenlerin omuzladığını vurgulayan Alsan, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Ekonomik zorluklara rağmen çocuklarını okutmaya çalışan anneler, babalar ve idealist duruşlarıyla görev yapan öğretmenler bu sistemin görünmeyen kahramanlarıdır. Onlara teşekkür etmekle yetinmeyip, yüklerini hafifletmek hepimizin görevidir.”

“Eğitimde Umudu ve Hakkaniyeti Savunuyoruz”

Açıklamasının sonunda Anahtar Parti’nin eğitim politikalarına dair yaklaşımını da paylaşan İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, her çocuğun desteklenmesi gerektiğini vurguladı:

“Adıyaman’da yaşayan her bir öğrencinin nitelikli, güvenli ve erişilebilir eğitime ulaşmasını savunuyoruz. Bugün alınan karneler ne olursa olsun, bizim gözümüzde her çocuk değerlidir, yeteneklidir, desteklenmelidir. Eğitim sistemini gerçekçi politikalarla dönüştürmeye kararlıyız.”

Kaynak : PHA