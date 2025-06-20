Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail-İran çatışması, nükleer anlaşmazlıklar ve bölgesel meseleleri değerlendirdi. Erdoğan, çatışmaların bölge ve Avrupa için göç ve nükleer sızıntı riski taşıdığını vurguladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki gerilim, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ve bölgesel konular masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile nükleer anlaşmazlıkların çözümünün müzakere masasından geçtiğini ifade etti. İsrail’in İran’a yönelik saldırısıyla başlayan çatışmalı sürecin bölge güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini belirten Erdoğan, bu şiddet sarmalının bölgeye ve Avrupa’ya göç dalgaları ile olası nükleer sızıntı gibi risklerle zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Türkiye’nin çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede sükûnetin sağlanması için yoğun çaba gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Türkiye’nin diplomatik girişimlerinin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.