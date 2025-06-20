Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürütülen kapsamlı yol ve kaldırım yenileme çalışmalarıyla ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda üstyapı düzenlemelerine geçen ekipler, özellikle yoğun kullanılan güzergâhlarda asfalt yama ve kaldırım onarım işlemlerine ağırlık veriyor.

Birçok Mahallede Eş Zamanlı Çalışma

Adıyaman Belediyesi, şehir trafiğini rahatlatmak ve yaya güvenliğini artırmak amacıyla Siteler, Yenimahalle, Altınşehir, Karapınar, Sümerevler, Kayalık, Yeni Sanayi, Turgut Reis ve Bahçelievler mahallelerinde eş zamanlı çalışmalara başladı. Fen İşleri ekipleri, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının döşenmesinin ardından asfalt serimi için cadde ve sokaklarda zemin hazırlıklarını tamamlarken; kaldırımlarda da bordür döşeme ve kilitli parke taşı çalışmaları sürüyor.

Yaya ve Araç Güvenliği Ön Planda

Yapılan çalışmalarla birlikte, hem araç hem de yaya trafiğinin daha modern ve güvenli bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor. Özellikle yoğun trafik akışının yaşandığı bölgelerde öncelik verilen düzenlemelerle, sürücü ve yayaların yaşadığı sorunların en aza indirilmesi hedefleniyor.

Başkan Tutdere: “Modern ve Güvenli Yollar Hedefliyoruz”

Devam eden çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, şunları kaydetti:

“Adıyaman’ın farklı mahallelerinde eş zamanlı olarak yol ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz. Altyapısı tamamlanan bölgelerde hızlıca üstyapıya geçiyoruz. Ekiplerimiz yoğun bir tempoyla sahada görev yapıyor. Amacımız, hemşehrilerimize daha düzenli, güvenli ve modern yollar kazandırmak. Çalışmalar tamamlandıkça vatandaşlarımızın ulaşım konforu artacak.”

Çalışmalar Yaz Boyunca Sürecek

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, mevsim şartlarının elverişli olduğu yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirerek şehir genelinde asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürecek. Yetkililer, vatandaşların sabır ve anlayışı için teşekkür ederek, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte şehir trafiğinde gözle görülür bir rahatlama yaşanacağını belirtti.

Kaynak : PHA