Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 16. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı çerçevesinde Adıyaman’da 11 proje uygun görülerek yatırım programına alındı. Projelerin toplam maliyeti 179 milyon 564 bin 937 TL olurken, bunun 89 milyon 782 bin 468 TL’si hibe desteği olarak yatırımcılara aktarılacak.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, söz konusu projelerin ilin tarımsal potansiyelini daha ileriye taşıyacağını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Adıyaman’ımızın kırsal kalkınmasında önemli bir adım daha atılmıştır. Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar kapsamında kabul edilen 11 projemizin toplam maliyeti 179 milyon 564 bin TL’dir. Bu projelere Bakanlığımız tarafından yaklaşık 90 milyon TL’lik hibe desteği sağlanacaktır. Yatırımlar tamamlandığında dolaylı istihdam hariç 66 vatandaşımıza doğrudan istihdam sağlanacaktır.”

Projelerin Dağılımı: Yeni Tesis, Tamamlama ve Teknoloji Yenileme

Vali Varol, desteklenen projelerin türlerine ilişkin de bilgi vererek şunları söyledi:

“Onaylanan projelerden 6’sı yeni tesis, 1’i kısmen tamamlanmış tesisin tamamlanması, 4’ü ise teknoloji yenileme niteliğindedir. Kırsalda gelir düzeyinin artırılması, istihdamın desteklenmesi, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve pazarlanmasına yönelik bu projelerle bölgemizin tarım altyapısını güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

Kırsal Kalkınmaya Katkı

Program, Adıyaman’da kırsal alanlarda üretici ve yatırımcıların desteklenmesini, tarım sektöründe modern teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmayı ve bölge ekonomisini canlandırmayı amaçlıyor. Uygulama ile aynı zamanda kırsalda yaşam kalitesinin artırılması, göçün azaltılması ve yerel üretimin sürdürülebilirliği hedefleniyor.

Vali Varol, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu projeler, sadece bugünün değil geleceğin Adıyaman’ına yapılan yatırımlardır. Destek almaya hak kazanan tüm yatırımcılarımızı gönülden tebrik ediyor, projelerin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Kaynak : PHA