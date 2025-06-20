İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, forex yatırım dolandırıcılığı, yasal web sitelerinin kopyalanarak yapılan pos dolandırıcılığı ve sanal kumar yöntemleriyle yüzlerce kişiyi mağdur eden organize yapıya yönelik İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda 102 şüpheliden 67’si gözaltına alınırken, 5 kişinin yurt dışında, 3 kişinin ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Gözaltı listesinde yer alan 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

7 Milyar TL’lik Suç Geliri Dövize ve Kriptoya Aktarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin paravan şirketler kurarak bu şirketlerin muhasebesi üzerinden suçtan elde edilen gelirleri kripto varlıklara çevirdikleri, ardından bu tutarların Kapalıçarşı'daki döviz büroları aracılığıyla yurt dışına çıkarıldığı belirtildi. Söz konusu mali hareketlerin yaklaşık 7 milyar Türk Lirası tutarında olduğu kaydedildi.

150 Milyon TL’lik Varlığa El Konuldu

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait:

Banka hesapları,

Elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklar,

22 otomobil,

17 motosiklet,

9 taşınmaz olmak üzere toplamda 150 milyon TL değerindeki mal varlığına, sulh ceza hâkimliği kararıyla el konuldu.

“Yasal Site” Kopyalayarak Pos Dolandırıcılığı

Şüphelilerin, yasal forex yatırım sitelerinin birebir kopyasını oluşturarak çok sayıda kişiyi sahte platformlara yönlendirdiği, yatırım vaadiyle yüksek meblağlarda para topladığı tespit edildi. Ayrıca bu ağın, pos cihazları üzerinden sahte alışveriş işlemleri gerçekleştirerek pos dolandırıcılığı yaptığı da belirtildi.

Mali Suçlarla Mücadelede Geniş Kapsamlı Adım

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan teknik analiz ve raporlamalar doğrultusunda şekillenen operasyon, son yıllarda mali dolandırıcılık alanında yapılan en kapsamlı müdahalelerden biri olarak değerlendirildi. Yetkililer, soruşturmanın derinleştirilerek yeni bağlantıların da ortaya çıkarılacağını belirtti.

Kaynak : PHA