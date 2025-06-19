Bünyamin Balcı, yazılı olarak yaptığı açıklamayla yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü Kahta Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldığını duyurdu. Görev süresi boyunca belediye hizmetlerinde kamu yararı ve yetim hakkını önceleyen bir anlayışla çalıştığını ifade eden Balcı, bundan sonra mesleği olan mali müşavirlik alanında hizmet vermeye ve Belediye Meclis Üyesi olarak da Kahta için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Balcı, kamuoyuyla paylaştığı veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık iki yıldır büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğüm Kahta Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum.

Bu süreçte Kahtamızın daha yaşanabilir bir şehir olması adına Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Can Hallaç’ın liderliğinde elimden gelen tüm gayretle çalıştım. Her adımda kamu yararını önceleyen bir anlayışla hareket etmeye özen gösterdim. Görev sürem boyunca birlikte emek verdiğimiz değerli belediye çalışanlarına, özverili destekleri ve uyumlu çalışmaları için içtenlikle teşekkür ediyorum.

Başta, Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Can Hallaç olmak üzere, AK Parti Kahta İlçe Teşkilatına ve görev sürem boyunca samimiyetini, güvenini ve desteğini esirgemeyen tüm Kahtalı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Bu görev benim için sadece bir makam değil, aynı zamanda hemşehrilerime hizmet etme fırsatıydı.

Bugünden itibaren mesleğim olan Mali Müşavirlik alanında hizmet vermeye devam edeceğim. Belediye Meclis Üyesi olarak da Kahtamız için çalışmayı onurla devam ettireceğim. Görev sürem boyunca istemeden kırdığım ya da hakkını teslim edemediğim bir kardeşim olduysa helallik diler, benden yana da herkese hakkım helal ederim.

Kahtamıza hizmet etmeye, her platformda ilçemizin hak ve menfaatlerini savunmaya devam edeceğim. Rabbim memleketimize ve milletimize daima hayırlı hizmetler etmeyi nasip etsin.”

Görevden ayrılış sürecine ilişkin Belediye tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, Balcı’nın mesajı Kahta kamuoyunda saygı ve takdirle karşılandı.

Kaynak : PHA