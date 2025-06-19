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Kurul, fiyat istikrarını sağlama hedefi doğrultusunda, enflasyon risklerini yakından izlemeye devam edeceğini ve gerekirse ek adımlar atabileceğini vurguladı.

TCMB, karar metninde, enflasyon ve ekonomik göstergelerdeki mevcut durumu değerlendirerek, sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirtti.

Başkan Emircan Ahmet Alsan: ‘Faiz, döviz ve şeffaflık eksikliği halkı yoksullaştırıyor’

Başkan Emircan Ahmet Alsan: ‘Faiz, döviz ve şeffaflık eksikliği halkı yoksullaştırıyor’

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %46 olarak sabit bırakılırken, gecelik vadede borç verme faizi yüzde 49, borçlanma faizi ise yüzde 44,5’te değişmeden kaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 19 Haziran 2025 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %46’da sabit tuttu. Gecelik borç verme faizi yüzde 49, borçlanma faizi ise yüzde 44,5 seviyesinde değişmedi. ANKARA (İGFA) - TCMB Para Politikası Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda faiz oranlarını koruma kararı aldı.

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