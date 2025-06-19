Gazeteci-Yazar Bilal Karadağ, 10 Haziran Salı günü vefat eden kardeşi Mehmet Salih Karadağ için taziye ve teşekkür mesajı yayımladı. Karadağ mesajında; "kardeşim Mehmet Salih Karadağ'ın ahirete irtihali münasebetiyle; uzaktan yakından cenazemize katılan, taziye ziyaretinde bulunan, mesaj gönderen, telefonla başsağlığı dileyen, sosyal medya platformları aracılığıyla mesajını ileten, definden önce ve sonra taziyemize gelip acımızı paylaşan ve dualarını esirgemeyen Bakan Yardımcımız Sn. Ahmet Aydın'a, milletvekillerimize, il ve ilçe belediye başkanlarımıza, siyasi parti temsilcilerimize, kurum-kuruluş amiri ve müdürlerimize, STK temsilcilerimize, basın mensuplarımıza, akrabalarımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize şahsım ve ailem adına sonsuz teşekkür ediyorum.

Cümle geçmişlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, herkese sağlık ve afiyet diliyorum." ifadelerini kullandı.