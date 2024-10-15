Bölgesel Amatör Ligi Grup'ta mücadele eden Kahta 02 Spor, ligdeki ilk iki maçını kazanarak halktan büyük ilgi görmeye başladı.

Kulüp Başkanı İsmail Mulhan'ın göreve gelmesiyle yeni bir heyecan, soluk kazanan takım, ciddi bir toparlanma sürecine girdi.

Yenilenen yönetim ve başarılı futbolcu transferleriyle, takım sezona güçlü bir ivme kazandırarak başladı ve ilk iki maçını da kazanmayı başardı.

Kahta 02 Spor'u destekleyen siyasi, bürokrasi ve vatandaşlara teşekkür eden Kulüp Başkanı İsmail Mulhan, takımın başarısında bu desteklerin büyük rol oynadığını söyledi.

Başkan Mulhan, Kahta 02 Spor'un başarı yolculuğunda herkese teşekkür ederek, dayanışma ve kararlılıkla zafere ulaşacaklarını belirtti.

Kaynak : PHA