TBMM'ye sunulan ve büyük tartışmalara neden olan düzenlemenin, kamuoyunda oluşan tepkiler doğrultusunda AK Parti tarafından yeniden değerlendirilebileceği ifade edildi. Şimşek, canlı yayında yaptığı açıklamada, parti grubunun bazı maddeleri tekrar gözden geçirebileceğini belirtti.

"Kredi Kartı Kullanıcılarından 750 TL Kesinti"

Savunma sanayi projelerine kaynak yaratmayı amaçlayan torba yasa teklifinin en dikkat çekici maddelerinden biri, 100 bin lira ve üzeri kredi kartı limitine sahip kullanıcılardan alınacak yıllık 750 TL'lik kesintiydi. Bu madde, özellikle geniş bir kullanıcı kitlesini etkileyeceği gerekçesiyle büyük tepkilere yol açtı. Kamuoyunda "savunma sanayi fonu" adı altında getirilen bu ek verginin dar gelirli vatandaşlar için ek bir yük oluşturacağı eleştirileri yükselirken, AK Parti'nin bu tepkileri dikkate alarak düzenlemeyi yeniden ele alabileceği öğrenildi.

Bakan Şimşek: "Savunma Sanayiine Kaynak Gerekli"

Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada savunma sanayi projelerinin önemini vurguladı. Şimşek, Türkiye'nin bölgede zor bir coğrafyada yer aldığını ve savunma projelerinin caydırıcı gücünün artırılması gerektiğini ifade etti. Bu doğrultuda savunma sanayi fonuna ciddi miktarda para aktarılması gerektiğini söyleyen Şimşek, Savunma Sanayi Destekleme Fonu'nun önemine dikkat çekti. Şimşek’in açıklamasına göre bu fon için bu yıl 165 milyar TL ayrıldı ve önümüzdeki dönemde de savunma projeleri için kaynak yaratmanın zorunlu olduğunu belirtti.

"Parti Grubu Düzenlemeyi Yeniden Değerlendirebilir"

Mehmet Şimşek, kredi kartı kesintisine yönelik düzenlemeyi savunsa da, gelen eleştirilerin dikkate alınacağını belirtti. AK Parti'nin düzenlemeyi tekrar gözden geçirebileceğini ifade eden Şimşek, "Parti grubumuz bazı konuları tekrar değerlendirebilir" diyerek kamuoyuna geri adım sinyali verdi. Ayrıca, bu fonun bütçe açığını kapatma amaçlı bir paket olmadığını, tamamen savunma sanayi projelerine kaynak yaratmak için hazırlandığını vurguladı.

"Ekonomik Denge ve Cari Açık Değerlendirmeleri"

Bakan Şimşek, ayrıca Türkiye ekonomisinin genel durumu hakkında da açıklamalarda bulundu. Cari açığın Türkiye'nin en zayıf noktalarından biri olduğunu belirten Şimşek, 2023’te bu açığın yüzde 1’in altına indiğini açıkladı. Yapısal reformların devreye alınmasıyla bu açığın daha da düşürüleceğini ifade etti. Savunma sanayi projelerinin yanı sıra Türkiye’nin yeşil dönüşüm hedeflerine de vurgu yapan Şimşek, yüksek teknoloji ürün üretimine destek verilerek kalıcı olarak cari açık sorununu çözmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Savunma Sanayii Fonu ve Kamu Harcamaları"

Torba yasa teklifinin savunma sanayii projelerine yönelik olduğunu ve bu projelere kaynak sağlamanın bir gereklilik olduğunu vurgulayan Şimşek, bu fonun bütçeden bağımsız bir şekilde işleyeceğini söyledi. Kamu harcamalarında ciddi bir disiplin uygulanacağını belirten Şimşek, kamu araçları ve diğer harcamalarda tasarrufa gidileceğini, bin civarında aracın özelleştirmeye devredildiğini açıkladı. Ayrıca, kamu harcamalarının bütçedeki sapmalarını yüzde 1'in altında tutmak istediklerini de belirtti.

"Gelen Tepkiler ve Şimşek'in Yanıtı"

Kredi kartı kullanıcılarından alınacak 750 TL’lik vergi kesintisi, özellikle sosyal medya platformlarında büyük bir tepkiyle karşılandı. Kullanıcılar, yüksek kredi kartı limitlerinin, günlük hayatın bir gerekliliği olduğunu, bu tür bir kesintinin dar gelirli vatandaşları zorlayacağını ifade ettiler. Şimşek, bu eleştirilerin farkında olduklarını ve eleştirilere kulak tıkamayacaklarını belirtti. Meclis'te yapılan değerlendirmelere göre düzenlemede değişiklikler olabileceği sinyalini verdi.

"Düzenlemede Geri Adım Atılabilir"

Mehmet Şimşek’in açıklamaları doğrultusunda, 100 bin lira üzeri kredi kartı kullanıcılarından yıllık 750 TL kesinti yapılmasını öngören yasa teklifi, kamuoyundan gelen tepkiler dikkate alınarak yeniden ele alınacak. Düzenlemenin, önümüzdeki günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek son şeklinin verilmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA