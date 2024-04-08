15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, beşeri ve fenni ilimlerin yanı sıra hafızlık eğitimi de alarak Ramazan ayında camilerde mukabele geleneğini yaşattılar.

Her yıl birçok hafız yetiştiren 15 Temmuz şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, hafızlık başarıları dolayısıyla hayırseverler tarafından ödüllendirildi.

Hafız öğrencilere tablet, bayram harçlığı ve bayramlık şeker ikram edilirken, okulun salonunda düzenlenen etkinlikte öğrencilere yüz boyama yapılarak mutlulukları paylaşıldı.

15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Memduh Kayıklık, öğrencilerin hafızlık eğitimlerini tamamlayarak Ramazan ayında mukabele geleneğini yaşatmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Kayıklık, "Öğrencilerimiz manevi bir başarıya imza atarak Ramazan ayında camilerde mukabele geleneğini yaşattılar. Onlara ve hayırseverlere teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki Gazze'de çocuklar katlediliyor. Tek dileğimiz, oradaki çocukların da gerçek bayramlara erişmesi ve oradaki acının sona erdirilerek barışın tesis edilmesidir." şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA