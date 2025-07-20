Bunlar da ilginizi çekebilir

Kadın komandolar, vatan savunmasında ve asayiş görevlerinde kritik roller üstleniyor.

“Kadın Jandarma Komandolarımız göreve hazır!” ifadelerinin yer aldığı Foça’daki komando okulunda zorlu eğitimlerden geçen kadın astsubaylar, komando temel eğitimi, teröristle mücadele harekâtı ve özel harekât kursları gibi yoğun programlarla yetiştirildiği fotoğraflandı.

Komutanlık sosyal medya paylaşımında, kadın komandoların kararlılık, disiplin ve fedakârlıkla donatıldığını vurgulayan görüntüler paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, İzmir Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı’nda eğitim alan kadın jandarma komandoların göreve hazır olduğunu duyurdu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.