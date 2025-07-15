‘Bu millet hainliği affetmedi, tanklara karşı göğsünü siper etti’

Kablan, 15 Temmuz’un Türk milletinin kararlılıkla yazdığı bir direniş destanı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:



“Dokuz yıl önce bugün, milletimizin dirliğine, birliğine ve ülkenin varlığına kasteden şer odakları, kanlı bir darbe girişiminde bulundu. Her şeyi hesap eden hainler; milletimizin sarsılmaz gücünü, özgürlüğüne olan düşkünlüğünü, vatan aşkını ve imanını hesaba katmamıştı. Tankıyla, topuyla, tüfeğiyle ihanete kalkışan FETÖ’ye en güzel cevabı, milletimiz tek yürek olarak verdi.”



Kablan, o gece hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmetle andığını belirterek, gazilere de şükranlarını iletti.



‘Devletine uzanan elleri kırmaktan çekinmeyen bir milletiz’

Perre mikrofonlarına konuşan Kablan, 15 Temmuz gecesinde yaşananları ve milletin duruşunu şu sözlerle özetledi:



“Milletimiz, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla cumhuriyetine, devletine, milletine sahip çıkmak için meydanlara çıktı. Tankların altına yatarak, silahlara, kurşunlara göğsünü siper ederek bu hain saldırıyı püskürttü. Bu millet devletine, milletine uzanan eli kırmaktan çekinmez. Canı pahasına bunu gösterdi.”



Kablan, darbe girişimi sonrası FETÖ’nün devlet kurumlarından temizlenmesinin ardından Türkiye’nin birçok alanda ilerleme kaydettiğini belirterek, şunları ekledi:



“Ordumuzda, emniyetimizde ne kadar hainlikle karşı karşıya olduğumuzu anladık. Bu hainleri temizledikten sonra savunma sanayimizde, ekonomik yapımızda gözle görülür bir iyileşme sağlandı. Artık kimse böyle bir ihanete kolay kolay cesaret edemez.”



‘Bu milletin feraseti, dünyaya örnek bir dayanışmadır’

Kablan, 15 Temmuz’un sadece bir darbe girişimine karşı direniş değil, aynı zamanda bir milletin yeniden dirilişi olduğunu vurguladı:



“Bu ülke; Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda ve her zor durumda gösterdiği birliği, dayanışmayı, sarsılmaz imanı 15 Temmuz’da bir kez daha gösterdi. Bundan sonra daha şiddetli bir cevap vereceğinin sinyalini vererek, tüm dünyaya örnek bir dayanışma sergiledi.”



‘Tüm hemşehrilerimizi anma programlarına bekliyoruz’

Kablan, 15 Temmuz’un unutturulmaması gerektiğini belirterek, özellikle genç neslin bu ihaneti hatırlaması için düzenlenen etkinliklerin önemine dikkat çekti. Bu kapsamda 15 Temmuz günü düzenlenecek programlara tüm Adıyaman halkını davet etti:



“Her yıl 15 Temmuz’da hainliği hatırlatmak ve milli birliğimizi güçlendirmek için programlar düzenliyoruz. Bugün şehit ailelerimizi ziyaret edeceğiz. Öğle vakti Meydan Camii’nde mevlid programımız olacak. Akşam ise Hasan Taşar Ortaokulu’nun meydanında geniş katılımlı bir anma programı gerçekleştireceğiz. Tüm Adıyamanlı hemşehrilerimizi bu anlamlı geceye bekliyoruz.”

Kaynak : PHA