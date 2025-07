Açıklamada, 15 Temmuz’un sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda Türkiye’nin bağımsızlığına, demokrasisine ve milli iradesine karşı yapılan bir işgal teşebbüsü olduğu vurgulandı.



‘15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız’

İl Başkanı Hasan Kılınç tarafından okunan HAK-İŞ 2025 yılı bildirisi şu cümlelerle başladı:



“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 15 Temmuz gecesi milletimizin sergilediği eşsiz direnişi, kararlılığı ve demokrasiye sahip çıkma iradesini, bir kez daha minnet ve saygıyla anmak üzere tüm teşkilatımızla birlikte buradayız.”



15 Temmuz’un Türk milletinin sivil direniş gücüyle yazılmış bir demokrasi destanı olduğunu vurgulayan Kılınç, o gece 251 vatandaşın şehit düştüğünü, 2 bin 301 kişinin ise gazi olduğunu hatırlattı.



‘İlk sokağa çıkanlardan biri HAK-İŞ’ti’

Konfederasyonun geçmiş tüm darbe girişimlerinde olduğu gibi, 15 Temmuz gecesinde de açık bir irade ortaya koyduğunu belirten Kılınç:



“HAK-İŞ, Türkiye’nin beka sorununa, geleceğine, milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan bu hain saldırıya karşı, ilk sokağa çıkan ve canını ortaya koyan bir tutum sergilemiştir. Bu uğurda Ahmet Özsoy, Ali Karslı, Celalettin İbiş ve Hakan Gülşen isimli üyelerimiz şehit olmuştur” dedi.



‘26 gün boyunca meydanlardaydık’

Darbe girişiminin ardından milletçe sergilenen direniş ruhunun kalıcı bir demokrasi bilincine dönüştüğünü belirten HAK-İŞ, 26 gün boyunca Türkiye genelinde meydanlarda demokrasi nöbetlerinde ön saflarda yer aldıklarını ve bu duruşu aynı kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.



‘Terörsüz Türkiye’ hedefini destekliyoruz’

HAK-İŞ bildirisi, yalnızca 15 Temmuz’a değil, tüm terör girişimlerine karşı duruşlarını da ortaya koydu. Hasan Kılınç, “HAK-İŞ olarak sadece darbe karşıtı değil, her türlü terör örgütüne ve vesayet girişimine karşı net bir tutum sergilemeye devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye idealine olan inancımızı bir kez daha vurguluyoruz” sözleriyle hem demokrasiye hem de toplumsal barışa olan bağlılıklarını dile getirdi.



‘Milletin huzuruna kastedenlere karşı dimdik duracağız’

Açıklamada, Türkiye’nin birliği ve huzurunu hedef alan her türlü yapıya karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Kılınç, “Ülkemizin bekasına ve milletimizin huzuruna kasteden her türlü girişimin karşısında yer almaya devam edeceğiz” dedi.



‘15 Temmuz ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz’

Bildirinin sonunda, 15 Temmuz’da şehit olan tüm vatandaşlar rahmetle anılırken, gazilere şükran duyguları ifade edildi. Konfederasyon, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndaki 15 Temmuz Şehitliği’nde dualarla anma programı düzenlediklerini de duyurdu.



“Vatanı, milleti, özgürlüğü ve Cumhuriyetimizin bekası için canlarını feda eden tüm kahramanları rahmetle anıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”

Kaynak : PHA