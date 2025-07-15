Su seviyesi düştü, tüketim arttı

Belediye tarafından yapılan açıklamada, iklimsel kuraklık, su debisindeki ciddi azalma ve özellikle bahçe sulama, inşaat çalışmaları ve araç yıkama gibi tüketimler nedeniyle içme suyu şebekesinin kent genelinde yetersiz kaldığı belirtildi. Açıklamada, bu olağanüstü durumun vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkilediği vurgulandı.



Dönüşümlü su uygulaması başlıyor

Su krizine karşı geçici bir çözüm olarak dönüşümlü su arzı uygulamasına geçileceği belirtilen açıklamada, kent iki ana bölgeye ayrılarak su dağıtımının belirli saatler arasında yapılacağı bildirildi:



Atatürk Bulvarı’nın kuzeyinde kalan mahallelere: Her gün 12.00 – 00.00 saatleri arasında su verilecek.



Atatürk Bulvarı’nın güneyinde kalan mahallelere: Her gün 00.00 – 12.00 saatleri arasında su ulaştırılacak.



Belediye yetkilileri, dönüşüm saatlerinde teknik bir zorunluluk ya da olağanüstü durum nedeniyle değişiklik olması halinde vatandaşların ayrıca bilgilendirileceğini belirtti.



Belediyeden vatandaşlara çağrı: Lütfen suyu dikkatli kullanın

Açıklamada ayrıca, su kaynaklarının sürdürülebilirliği için vatandaşların su tüketiminde azami dikkat göstermeleri istendi. Yetkililer, özellikle içme suyu kaynaklarının bahçe sulama, bina inşaatları ve temizlik amaçlı yüksek hacimli kullanımlar için kullanılmaması gerektiğini vurguladı.



“Tüm hemşehrilerimizden ricamız; bu süreci karşılıklı anlayış ve duyarlılıkla yürütmemizdir. Ortak kaynağımız olan suyu hep birlikte tasarruflu kullanarak hem bugünü hem de yarını koruyabiliriz.”



Öncelik içme suyu ve temel ihtiyaçlar

Yetkililer ayrıca, su arzı düzenlemesinin temel önceliğinin içme, yemek, kişisel temizlik gibi yaşamsal gereksinimlere su teminini garanti altına almak olduğunu belirterek, zorunlu haller dışında su tüketiminin kısıtlanması çağrısını yineledi.



Krizin kalıcı çözümleri için çalışmalar sürüyor

Adıyaman Belediyesi, uzun vadeli çözüm planları kapsamında alternatif su kaynaklarının geliştirilmesi, altyapı iyileştirme çalışmaları ve kaçak su kullanımının önlenmesine yönelik denetimlerin artırılması gibi adımlar üzerinde çalışıldığını da paylaştı.

Kaynak : PHA