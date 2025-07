‘Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla millet iradesine sahip çıktı’

Başkan Hallaç, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle sokaklara inerek büyük bir demokrasi destanı yazdığını belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Türkiye, tarihinin en uzun ve en kritik gecesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inerek, iradesine ve demokrasisine sıkı sıkıya sahip çıktı. Milletimiz, devletimizin en hassas kurumlarına sızan FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimini, büyük bir cesaret ve fedakârlıkla bozguna uğrattı.”



‘Bu kalkışma, milletimizin bağımsızlığına ve geleceğine yönelikti’

15 Temmuz’un sadece bir hükümete karşı değil, doğrudan milletin varlığına ve iradesine karşı yapılmış bir saldırı olduğunu ifade eden Başkan Hallaç, açıklamasını şöyle sürdürdü:



“15 Temmuz sadece bir hükümete yönelik saldırı değildir. Aynı zamanda milletimizin bağımsızlığına, geleceğine ve demokrasiye olan sarsılmaz inancına karşı yapılmış hain bir kalkışmadır. 251 şehidimizin can verdiği, binlerce vatandaşımızın yaralandığı o gece, Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve halkın destansı mücadelesiyle hainlere geçit verilmedi.”



‘15 Temmuz bir direniş değil, bir diriliştir’

Hallaç, Türk milletinin feraseti ve kararlılığı sayesinde tarihin yeniden yazıldığını belirterek, “Bu aziz milletin feraseti, kararlılığı ve birliği tarihe altın harflerle yazıldı. 15 Temmuz, sadece bir direniş değil; aynı zamanda bir milletin yeniden dirilişidir” dedi.



‘Milli iradeye yönelik her tehdide karşı duracağız’

Demokrasiye ve milli iradeye yönelen her tehdide karşı milletçe kenetleneceklerini belirten Kahta Belediye Başkanı Hallaç, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.



“15 Temmuz; milletimizin vatanına olan sonsuz sadakatinin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gösterdiği kararlılığın ve milli birlik ruhunun tüm dünyaya ilan edildiği kutlu bir direniştir. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Rabbim devletimizi, milletimizi ve liderimizi korusun; birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.”

Kaynak : PHA