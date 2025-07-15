‘Adıyaman sadece doğal afetlerin değil, ihmallerin de mağduru’

6 Şubat depremlerinin ardından büyük acılar yaşayan Adıyaman’ın sadece doğal afetlerle değil, ihmallerle ve önceliksizliklerle de mücadele ettiğini belirten Asnuk, “Yıkımın büyüklüğü tarif edilemeyecek kadar derindir. Bu süreçten sonra yaşanan gelişmeler, hepimizi daha fazla sorumluluk almaya mecbur kılmaktadır” dedi.



‘Demokratik tercihler görmezden gelinemez’

Adıyaman halkının önce genel seçimlerde iktidara, ardından yerel seçimlerde muhalefete destek verdiğini hatırlatan Asnuk, bu iradenin görmezden gelinemeyeceğini vurguladı:



“Adıyaman halkı, demokratik hakkını kullanarak önce genel seçimlerde iktidar partisine, ardından yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’ne destek verdi. Bu tercihler, halkın değişim arzusunun ve demokrasiye olan inancının açık göstergesidir. Ancak son dönemde belediye yönetimiyle ilgili ortaya atılan yolsuzluk iddiaları, şehirde derin bir üzüntü ve tedirginlik yaratmıştır.”



‘Yargı süreci hukuka uygun işletilmeli’

Asnuk, yolsuzluk iddialarının elbette ciddiyetle soruşturulması gerektiğini ancak hukukun temel ilkelerinin de gözetilmesi gerektiğini ifade etti. “Eğer ortada bir yolsuzluk varsa, bu mutlaka hukuk önünde açıklığa kavuşturulmalıdır. Ancak bu yapılırken, masumiyet karinesi gibi evrensel ilkeler gözetilmeli, yargı süreci kamuoyu önünde siyasi bir araç gibi kullanılmamalıdır.” dedi.



‘Adıyaman hizmetten ve yatırımdan mahrum kaldı’

Belediyede yaşanan gelişmelerin şehrin yönetimini kilitlediğini vurgulayan Asnuk, hizmet ve yatırımların aksadığını belirterek şu uyarıda bulundu:



“Yaşanan bu süreçte şehrimiz adeta kilitlenmiş, hizmetlerden ve yatırımlardan mahrum kalmıştır. Oysa Adıyaman, siyasi rekabetin değil; ortak aklın, uzlaşının ve toplumsal dayanışmanın adresi olmalıdır.”



‘En büyük sorumluluk iktidar partisindedir’

Saadet Partisi İl Başkanı Asnuk, iktidar partisine ve merkezi yönetime açık çağrıda bulunarak şehrin geleceği için siyasi çatışmalardan uzak bir tutum sergilenmesini istedi. “Belediye başkanı halkın oylarıyla seçilmiştir. Meclis çoğunluğunu belirleyen CHP grubu da halkın temsilcisidir. Bu noktada iktidar partisinin görevi, çatışma değil; iş birliği içinde olmak, halkın yararına muhalefet görevini yürütmektir. Bu hem ahlaki hem vicdani bir yaklaşımdır.” dedi.



‘Saadet Partisi’nin duruşu nettir’

Parti olarak doğruya destek, yanlışa ise karşı duracaklarını net bir şekilde ifade eden Asnuk, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:



“Adıyaman için yapılan her iyinin, güzelin ve faydalı olanın arkasında duracağız. Aynı şekilde; zarar veren, adaletsiz ya da kutuplaştırıcı her adımın da karşısında duracağımızı bir kez daha buradan beyan ederiz.”



‘Partiler üstü bir yaklaşımla Adıyaman’ı yeniden inşa edelim’

Asnuk, açıklamasını birlik ve dayanışma çağrısıyla tamamladı:



“Gelin Adıyaman’ı birlikte ayağa kaldıralım. Adıyaman’ı partiler üstü bir yaklaşımla, hakkaniyetle, vicdanla ve ortak akılla yeniden inşa edelim. Unutulmamalıdır ki, yaşanacak başka bir Adıyaman yok.”

Kaynak : PHA