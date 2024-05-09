Alınan bilgilere göre Adıyaman İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Elazığ ilinde olduğu değerlendirilen ve hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Tehdit ve Resmi Belge Düzenlemesinde Yalan Beyanda Bulunma suçlarından toplam 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan M.S. isimli şahıs 8 Mayıs tarihinde yakalandı. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak : PHA