Deprem, Projeyi Geciktirdi

Muhtar İlhan Alan, türbenin yenilenmesi için tüm planların hazır olduğunu ancak 6 Şubat depreminin projelerini sekteye uğrattığını belirtti. Alan, deprem öncesinde İzollu Baba Türbesi için imam odası, lavabo, bayanlar için emzirme odası ve dua alanı gibi detayları içeren kapsamlı bir proje hazırladıklarını vurguladı. Ancak deprem, bu projenin hayata geçirilmesini geciktirdi. Alan, “Deprem bizi vurdu, planlarımızı ertelemek zorunda kaldık, ancak pes etmedik” diyerek bölge halkının türbeye olan ilgisinin ve manevi değerinin önemine işaret etti.

Hayır Sahiplerinden Destek

Muhtar Alan, hayırseverlerin yardımıyla türbenin yeniden inşası için önemli bir adım atıldığını söyledi. Bir hayır sahibinin projeyi üstlendiğini ve inşaatın başlaması için resmi süreçlerin tamamlanmasını beklediklerini belirten Alan, “Türbenin projesini getirmelerini bekliyoruz. Hayır sahibiyle görüşmelerimizi tamamladık, projeyi onaylatır onaylatmaz inşaata başlayacağız. Hedefimiz, bölgeye ve halkımıza yakışır bir ziyaret ve dua alanı oluşturmak” dedi.

Türbenin yeniden inşasıyla birlikte, İzollu Baba Türbesi’nin daha modern bir yapıya kavuşması hedefleniyor. Muhtar Alan, yapılacak çalışmanın sadece türbeyi değil, çevresini de kapsayacağını vurguladı. Projede imam odası, lavaboların yeni bir konuma taşınması ve kadınlar için özel bir emzirme odasının da yer alacağı bir alan tasarlandığını belirtti. Alan, “Bu proje, sadece bir türbenin restorasyonu değil, aynı zamanda halkımızın manevi değerlerini yaşatacak bir alan yaratma projesi olacak” dedi.

Depremden Sonraki Zorluklar

Depremin türbenin mevcut durumuna büyük zarar verdiğini belirten Alan, depremin yarattığı yıkımın sadece yapısal değil, halkın manevi değerlerinde de derin bir iz bıraktığını söyledi. “Türbenin bu hale olması bizi üzüyor, ancak umudumuzu kaybetmedik” diyen Alan, türbenin yeniden ayağa kalkması için el birliğiyle çalışacaklarını belirtti.

Kaynak : PHA