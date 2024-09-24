Özel, New York'ta yapılacak toplantıda "Ankara Deklarasyonu"nu sunacağını belirterek, Ortadoğu gerilimi, iklim değişikliği, aşırı sağın yükselişi gibi küresel sorunları gündeme taşıyacağını ifade etti. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nun davası ve Türkiye'nin siyasi atmosferine dair değerlendirmelerde bulunan Özel, olası bir hapis cezasına karşı sert tepki gösterdi. İmamoğlu'nun ceza almasının "Türkiye'ye kötülük" olacağını vurgulayan Özel, böyle bir gelişme olursa derhal ülkeye döneceğini söyledi.

"Okullardaki Hijyen ve Yemek Önerisi Tartışması"

CHP'nin "Okullarda bir öğün sıcak yemek" önerisine gelen tepkilere değinen Özel, mevcut koşulların bu öneriyi uygulamaya uygun olduğunu belirterek, "Beş yıldızlı otel mi yoksa okul mu?" sorusuyla eleştirilerini dile getirdi. Okullarda 30 bin temizlik personeli alımının doğru bir adım olduğunu vurgulayan Özel, ancak bu önlemlerin zamanında alınması gerektiğini ifade etti. Özel, CHP'nin tüm illerde okulları ziyaret ederek hijyen koşullarını denetleyeceklerini açıkladı.

"Mansur Yavaş ile Kriz Yok"

İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında çekişme olduğuna dair söylentilere de açıklık getiren Özel, böyle bir kriz olmadığını ve üç belediye başkanının yakın zamanda bir araya geleceğini belirtti. ABD seyahati sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ise "Dünyanın öbür ucunda Türkiye'nin muhalefet liderinin Cumhurbaşkanı'na hatır sormaması olacak iş değil" diyerek yanıt verdi.

"Siyasi Gelişmeler İzlenecek"

Özel, İmamoğlu'nun davası ve İstinaf Mahkemesi'nin vereceği olası karara karşı CHP'nin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti. Özel, ABD'ye giderken her türlü gelişmeye hazır olduklarını, olası bir ceza durumunda derhal Türkiye'ye döneceğini ifade etti.

Kaynak : PHA