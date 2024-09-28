Başkan Tugay: “Sağlam Adımlarla Zirvede Kalacağız”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin kredibilitesinin yabancı yatırımcılar için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "İzmir’in ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kaynaklarını etkin, verimli ve yerinde kullanarak atacağımız sağlam adımlarla zirvede kalmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz," dedi. Tugay, bu kredi derecelendirme notunun ekonomik büyüme, yabancı yatırımcı ilgisi ve sıcak para akışının artması açısından kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Fitch Ratings tarafından alınan bu not, İzmir’in finansal yapısının güçlendiğini ve yatırımcılar için güvenli bir liman olduğunu ortaya koyuyor. Bu gelişmenin, kentteki yatırımların hızlanmasına ve ekonomik büyümeye katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak : PHA