Tören, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yaptığı konuşmada, depremin ardından Cumhurbaşkanı ve Bakan Kurum’un desteklerinin arkasında olduğunu belirterek, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Bakanlarımız, özellikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız depremin ilk gününden itibaren arkamızda Beydağı gibi durdular,” dedi. Er, şehrin yeniden inşası için devletin tüm kurumlarının seferber edildiğini vurguladı.

“322 bin yeni konut inşa ediyoruz”

Bakan Murat Kurum ise Malatya’ya sık sık geldiklerini ve Söğütlü Camii'nin temel atma sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kurum, “Anadolu’yu yurt tuttuğumuz günden bu yana birçok zorluktan geçtik, ama 6 Şubat depremi bu topraklarda gördüğümüz en büyük yıkım oldu,” diyerek depremin yarattığı tahribata dikkat çekti. Bakanlık olarak 322 bin yeni konut inşa ettiklerini belirten Kurum, Malatya’da 79 bin yeni konut ve iş yeri inşa ettiklerini, yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslim edileceğini aktardı.

Söğütlü Camii’nin mimari özelliklerine de değinen Kurum, caminin Selçuklu ve Osmanlı mimarisi ile modern çizgileri birleştireceğini belirtti. 2 bin 705 kişinin ibadet edebileceği caminin 4 minare ve 24 metre genişliğinde bir kubbesi olacağını söyleyen Kurum, yapının Malatya’ya kazandırılmasında emeği geçen hayırsever iş insanı Haci Bayram Kızılaslan’a teşekkür etti.

Törenin ardından Bakan Kurum, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’i ziyaret ederek, Malatya’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak : PHA