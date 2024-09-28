Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat etkinliklerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin edebiyatseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen etkinliklerinden Kütüphane Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarı Yaşar Bayraktar oldu. Necip Fazıl Kısakürek Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen ve çocukların büyük bir ilgiyle takip ettiği söyleşide Bayraktar, “Çocuk ve Kitap” konusunu ele aldı. Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte Yazar Yaşar Bayraktar; çocuk edebiyatı, kitabın çocuğun kişisel gelişimine etkisi ve kitap okumanın önemi gibi pek çok konuyu farklı perspektiften ele aldı. Söyleşisinin çok verimli geçtiğini ve yeni şeyler öğrendiğini belirten çocuklar, etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesi ve Yazar Yaşar Bayraktar’a teşekkür etti.

“Genç Okurlarla Bir Arada Olmak Mutluluk Verici”

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yazar Yaşar Bayraktar, “Çocuk ve gençlerle çeşitli ortamlarda bir araya gelmeye, edebiyat konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu Kütüphane Söyleşileri’nde çocuklarla bir aradaydık. Üstat Necip Fazıl Kısakürek’in adını taşıyan bu mekânda genç okurlarla buluşmak, edebiyat konuşmak mutluluk vericiydi. Söyleşiye katılan tüm çocuklara ve programı düzenleyen Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA