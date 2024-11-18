Uzun’un istifası, Demokrat Parti’nin dün gerçekleştirilen 15. Olağan Kongresi’ne katılmamasının ardından geldi.

"Merkez Siyasetin Tarihsel Adresine Uygun Davranılmadı"

Salih Uzun, açıklamasında partisinin merkez sağ siyasetin misyonuna uygun hareket etmediğini öne sürdü. Uzun, şu ifadeleri kullandı:

"33 yıl önce, henüz Mülkiye’de öğrenci iken, girişinde 'Anavatan Partisi Genel Merkezi' yazan kapıdan içeriye adım attığım ilk günden bugüne kadar, oraya veda etmek zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Çünkü o gün Türkiye'nin demokratik birikiminin mihenk taşı ve tarihsel çatısı olan o kapı, benim için her zaman bir binadan çok daha fazlasıydı."

Anavatan Partisi’nin son genel başkanı olarak, merkez sağ siyasetin Türkiye’nin çimentosu olduğunu vurguladığını hatırlatan Uzun, "Bu umut ve inançla Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi’ni tek çatı altında birleştirmiştik. Ancak, üzülerek görüyorum ki geldiğimiz noktada ne temennilere kulak asılmış ne de uyarılara dikkat edilmiştir" dedi.

"Merkez Zaruridir, Makul Mümkündür"

Uzun, Türkiye’nin uçlara savrulan siyasi yaklaşımlardan uzaklaştırılması gerektiğini belirterek şunları ekledi:

"Türkiye’nin geleceği, uçlara savrulan siyasi yaklaşımların insafına bırakılmamalıdır. Devlet ile toplum arasında yıkılmış olan köprüler acil olarak tamir edilmelidir. Cumhuriyet tüm kurumları ile derhal ayağa kaldırılmalıdır. Merkez zaruridir, makul mümkündür. Başaracağız."

Uzun’un İstifası Yeni Bir Siyasi Oluşumun İşareti Mi?

Salih Uzun’un açıklaması, yeni bir siyasi hareketin işareti olarak yorumlanıyor. "33 yıl önce girdiğim o binadan, ihtiyacımız olan çatıyı inşa etmek üzere ayrılıyorum" ifadelerini kullanan Uzun’un, merkez siyaseti yeniden inşa etmek için harekete geçeceği iddiaları gündemde.

Salih Uzun’un Demokrat Parti’den istifası, siyasi arenada yeni tartışmaları beraberinde getirdi. İstifanın ardından Demokrat Parti cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı. Uzun’un gelecekteki siyasi adımları merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA